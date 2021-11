Tras la nueva sanción que le impuso la FIFA a la Federación Mexicana de Futbol por los gritos homofóbicos que se volvieron a escuchar en los duelos de la Selección Mexicana ante los equipos de Canadá y Honduras, situación que metió en aprietos al cuadro comandado por Gerardo “Tata” Martino, quienes tendrán que disputar a puerta cerrada los siguientes dos duelos.

Ante esto, el futbolista mexicano, Alan Pulido, quien es actualmente el atacante del Sporting Kansas City, dejó en claro que la palabra ofensiva es un tema cultural: "Es difícil porque realmente siento que es cultural, la realidad, yo lo veo de esa manera, en México estamos acostumbrados a que nos digan algo que no y queremos hacer lo contrario", reveló para TUDN.

El originario de Tamaulipas también habló sobre su ausencia en las últimas convocatorias de la Selección Mexicana, después de que se mantuviera lesionado en fechas recientes: "Las lesiones no me han dejado, me han pasado justo en momentos cuando estoy en buen nivel, llego a selección y me pasa, me pasó cuando iba a disputar la Copa Oro hace cuatro años cuando me fracturé el brazo, ahora que estaba convocado vino la lesión en la rodilla, son circunstancias que no me han dejado".

La Selección Mexicana tiene en puerta compromisos de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que se alistan para enfrentar las Eliminatorias de la CONCACAF, pero en esta ocasión lo harán en calidad de visitantes, teniendo como rivales a las escuadras de Estados Unidos y Canadá, duelos que se disputarán el próximo 12 y 16 de noviembre.