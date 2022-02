Los últimos cinco partidos que la selección mexicana jugó ante Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Costa Rica y Panamá en el octagonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar 2022 dejaron entre sus consecuencias fuertes cuestionamientos a los veteranos Héctor Herrera y Andrés Guarado, entre ellos los señalamientos de Alberto García Aspe, legendario futbolista del Tri.

Alberto García Aspe subrayó que a Héctor Herrera le está jugando en contra la escasez de juego en su club. "Lo preocupante de Herrera es que no juega en Europa; por más que estés en el Atlético de Madrid, si no tienes minutos, pierdes el ritmo de partido. Herrera no es un tipo de mucho cambio de ritmo porque su juego es más pausado y, si no tiene minutos, le va a costar más. Aparte, lo ponen como contención, que no es su posición natural; cuando se enfrenta a alguien rápido, lo superan y hasta lo hacen ver mal".

En entrevista para ESPN, Alberto García Aspe señaló que es evidente que a Andrés Guardado le falta fondo físico para competir al más alto nivel, pero sigue siendo trascendental para el Tri. "Andrés sí debe estar en selección, pero quizás en labores más de vestidor, porque no se si va a aguantar jugar un mundial los 90 minutos; eso lo sabe tanto el jugador como el cuerpo técnico".

¿Qué pasó con Johan Vásquez?

Para los tres partidos más recientes de la selección mexicana en la eliminatoria mundialista, Gerardo Martino convocó 30 jugadores, de los cuales seis no jugaron un minuto, entre ellos Johan Vásquez, defensa del Genoa de Italia, situación incomprensible para Alberto García Aspe.

"Hay jugadores que si no los pruebas y no juegan en las eliminatorias va a ser muy difícil. No entiendo lo de Johan Vásquez; está jugando en Italia y en la selección no puede tener ni un solo minuto. Se me hace increíble porque tampoco creo que tengamos dos centrales inamovibles, pues esa posición la ha modificado durante toda la eliminatoria", apuntó Alberto García Aspe.