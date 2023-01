Hace algunos días, en la conferencia de prensa que lo presentó oficialmente como refuerzo de la Salernitana de la Serie A, Guillermo Ochoa dijo tener el objetivo de participar del Mundial de 2026 con la Selección Mexicana, lo que muy probablemente lo convertiría en el único futbolista de la historia en participar de seis ediciones de la Copa del Mundo.

Recientemente Alfredo Talavera, otro de los porteros que formó parte del plantel del Tri en Qatar, se expresó en la misma dirección asegurando que no se bajará de la lucha por hacerse un lugar en la plantilla que dispute el Mundial en el que compartirán sede México, Estados Unidos y Canadá.

“No me he despedido de nadie, ni de la Selección Mexicana ni de nada. Para qué cerrarme las puertas si un día el Tricolor me podría necesitar. Si Guillermo Ochoa se siente con la capacidad de pelear por el puesto en 2026, adelante. Estoy orgulloso de representar al FC Juárez. Queremos aspirar a liguilla y por qué no el campeonato”, manifestó en diálogo con Fox Sports.

Talavera, de 40 años, fue refuerzo de los Bravos para el Apertura 2022 de la Liga MX tras no acordar la renovación de su contrato con los Pumas de la UNAM. Fue titular en todos los encuentros del torneo en que el equipo se clasificó por la ventana a la Liguilla, siendo luego eliminado en el Repechaje por Toluca.

Si logra ganarse un lugar en la convocatoria al Mundial de 2026, se convertiría en el portero más longevo en disputar una Copa del Mundo con El Tri. Antonio Carbajal tenía 37 años en el Mundial de 1966 y Memo Ochoa llegaría con 41 a la próxima edición del certamen.