El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, por lo que hace unas dos semanas se realizó el sorteo en el que México enfrentará a Arabia Saudita, Argentina y Polonia. Por otra parte, tras el mismo, el suelo nacional se vivió una gran controversia con el Dibu Martínez, por lo que André-Pierre Gignac le respondió al portero albiceleste.

“Fácil, fácil”, fueron las palabras del actual guardameta del Aston Villa mientras veía cuáles serían las selecciones a enfrentar en la cita máxima del futbol. "Lo viví con ansiedad, es mi primer Mundial. Es un grupo jodido, lindo, pero tenemos un buen arranque con Arabia Saudita. Nos tocó México primero y, saltando, llega un momento en el que ya no sabés si un rival es bueno o malo. Son cosas lindas y no lo podía vivir sentado, tenía que estar parado. Me puse más nervioso que en un partido", justificó el argentino con el Diario Olé.

Por otra parte, con el correr de los días sigue la bronca en el futbol mexicano sobre los dichos de Emiliano Martínez y son muchos los que aprovecha a devolverle el tiro. Entre ellos se encuentra André-Pierre Gignac, quien, en dialogo con Televisa, comentó que nadie debería tomarse como simple un encuentro ante México en el mundial.

"No es nada fácil. Ha crecido mucho (el balompié mexicano). Es más visto ahora. Hay muchos más extranjeros que quieren dar el salto a Europa y que deben pasar por México”, comentó el goleador francés. Y agregó: “Hoy en día México con Brasil y Argentina somos los mejores tres campeonatos del continente americano”.

Jonathan Orozco le dejó un recado a Dibu Martínez

La semana pasa, el actual portero de Tijuana habló con Fox Sports y comentó que los argentinos están confiados por el último partido que tuvieron. “Ya veremos de qué cuero salen más correas, se sienten confiados porque perdimos 4-0 en un partido amistoso y ellos creen que va a ser muy sencillo, que ya la tienen ganada”, expresó Jonathan Orozco.