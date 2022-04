El francés reveló que hubiera estado encantado de jugar para el Tri, equipo al que considera que no se debe subestimar pues los enfrentó en Sudáfrica 2010.

A pesar de que existen jugadores como Carlos Vela que sin importar el talento con el que cuentan se niegan a portar la playera de su país, hay otros que valoran más de la cuenta el lugar que les abrió las puertas, tal es caso del francés André-Pierre Gignac, quien confesó que le hubiera encantado jugar para la Selección Mexicana, pues tiene un gran cariño por México y se siente agradecido por todo lo que ha conseguido en el país.

El atacante francés charló con Carlos Hermosillo para Telemundo, a quien le ratificó el gran amor que tiene por este país que le abrió las puertas además de que profesó ser un gran fanático del atacante azteca del Wolverhampton, Raúl Jiménez, así como de Hirving “Chucky” Lozano quien actualmente milita en el Napoli, con quienes le hubiera encantado compartir vestidor en el Tri, pero al ya tener partidos oficiales con Francia no podrá hacerlo.

"Me hubiera encantado, la verdad jugar para México, pero llegué tarde. Si hubiera llegado a los 22 años aquí, a lo mejor sí, con la naturalización. Los delanteros de la selección me encantan. Soy fan de Raúl Jiménez desde hace mucho, el Chucky es un jugador diferente. Atrás, me encanta Charly Rodríguez, va a regresar, ojalá y rápido", apuntó el galo, quien arribó a México desde hace 7 años para el Apertura 2015.

"Me tocó México en Sudáfrica y sabíamos que no sería fácil. Teníamos a Thierry Henry, Anelka, Ribery, teníamos jugadores increíbles. México, cuando está en una competición, con las ganas de tener esa camisa puesta, puede pasar cualquier cosa y lo vimos contra Alemania. Nadie puede subestimar a México. Yo sí le creo mucho a México en las competiciones oficiales porque esa camiseta pesa y en competiciones sale el orgullo mexicano y eso me gusta”.

Acerca del paso por el que atraviesa el Tri, Gignac fue contundente: "Hoy en día no podemos decir que hay una selección mala. Hay algunas que pueden tener menos jugadores de renombre, pero con las ganas y el orgullo de portar la camiseta de tu país es otra cosa. Lo vimos en la eliminatoria con México, todos le querían ganar y las ganas y el orgullo te hacen jugar mejor para tu selección, por eso es que se le complicó tanto a México porque México está arriba de todos esos equipos, sin faltarle al respeto a nadie".