El 31 de mayo de 2020, una noticia conmocionó al futbol mexicano pues uno de los jugadores más respetados, admirados y queridos sufrió un derrame cerebral. Se trata del Maestro Benjamín Galindo, figura histórica de las Chivas del Guadalajara y de la selección mexicana, quien reapareció públicamente y habló de ambos equipos.

A dos años de ese duro episodio de salud, el Maestro Benjamín Galindo habló de las Chivas del Guadalajara y de la selección mexicana. Sobre el Rebaño, el exfutbolista de privlegiado toque de pelota lamentó el momento actual: “La situación del equipo es lamentable, sobre todo porque siempre ha sido protagonista, tiene un nombre que mantener y sostener y eso se hace con resultados y no lo han hecho".

En entrevista para As, el Maestro Benjamín Galindo si bien señaló el complicado momento de las Chivas del Guadalajara, también expresó su respaldo para el director técnico: "ahora está Ricardo Cadena y hay que apoyarlo", pero precisó que al equipo rojiblanco le urge retomar el hábito de ganar: "Lo que hace falta al equipo son dos victorias para recuperar la confianza. Creo que con dos o tres resultados buenos eso debe venir".

Con la autoridad que le da el haber integrado el plantel que le dio a las Chivas del Guadalajara el título de liga de la temporada 1986-87, el Maestro Benjamín Galindo señaló a los jugadores actuales lo que representa la camiseta rojiblanca: "Representa mucho esta playera, como te da te quita, tienen que invertirle a su profesión, esto es lo que les da, no otro negocio, les da su profesión, meterse al cien por ciento, los mínimos detalles, comer bien, entrenar bien, descansar bien".

Benjamín Galindo habló sobre la selección mexicana

Benjamín Galindo, quien fue parte de la selección mexicana que jugó la Copa América de 1993 en Ecuador y el Mundial Estados Unidos 1994, habló del Grupo C que le tocó al Tri en la Copa del Mundo Qatar 2022: "Creo que el primer partido contra Polonia será fundamental, ese debe ser clave" y también le advirtió al seleccionador Gerardo el Tata Martino que debe convoca a Javier Hernández: "Yo llevaría al Chicharito, por supuesto que si, es el goleador que tenemos, ha mostrado la capacidad y condiciones para poder llevarlo al Mundial; si Chícharo quiere ir, no debe existir motivos para no llevarlo y en este caso creo que el Tata Martino podría arrepentirse si no lo convoca".