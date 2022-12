Como si no fuera ya el villano predilecto del seleccionado mexicano, Gerardo Martino podría ser el responsable de que se retrase la llegada del nuevo entrenador.

Gerardo Martino tenía muchas ganas de abandonar la Selección Mexicana. Sin importar cuál fuera el destino en el Mundial de Qatar, con razón o no, sabía que dejaría el cargo de entrenador una vez finalizara esa aventura. Tal vez fue más rápido de lo que él mismo había pensado y tras la eliminación en fase de grupos, pese a la victoria 2-1 frente Arabia Saudita, aseguró que su vínculo con El Tri había finalizado apenas el árbitro había hecho sonar el pitido final.

El Tata, que cumplió con su deseo de ya no tener nada que ver con el futbol mexicano, tuvo que soportar antes el reclamo de un buen número de aficionados que fueron a recibir a la delegación al aeropuerto en su regreso al país. También que escuchar una oleada de críticas que lejos estuvieron de cesar con el fin de la participación en la Copa del Mundo.

Con el Mundial llegando a su fin, cuando se pensaba que ya no había nada que ligara a Martino y El Tri, una nueva situación derivó en que su nombre vuelva a ganar el lugar de villano. Sucede que tal y como informó David Medrano en el Diario Récord, ha retrasado la entrega de su informe final y con ello el proceder de los directivos de la FMF en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Así las cosas, no se conocerá el nombre del nuevo entrenador de la Selección Mexicana hasta bien entrado el año próximo y esto no solo tiene que ver con el retraso del entrenador argentino en la entrega de su evaluación definitiva sino también con que la próxima Junta de Dueños no tendrá lugar hasta mayo de 2023.

Por otra parte, el presidente de la FMF Yon de Luisa regresó a Qatar para ser parte de las Junta de Consejo de FIFA, aunque ya puso un plazo de 60 días desde que se cuente con el informe para avanzar con la búsqueda del nuevo entrenador que, de no mediar una nueva decepción previa, comandará al Tri en el Mundial de 2026.