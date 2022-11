La Selección Mexicana de Futbol se encuentra ultimando detalles para la Copa del Mundo de Qatar 2022, a la espera de dar a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas que participarán en el certamen. Más allá de los lesionados que podrían quedar fuera de la nómina, desde hace tiempo que hay dos ausentes de mucha valía: Javier Hernández y Carlos Vela.

+ CREA TU PRONÓSTICO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022 Y JUEGA CON LOS POSIBLES RESULTADOS DEL EVENTO DEPORTIVO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO

Muchos han sido los debates sobre los motivos de la no inclusión de los delanteros mexicanos de la MLS, incluso con las versiones de los propios futbolistas. En las últimas horas se sumó a este tema un histórico del futbol mexicano, como es Cuauhtémoc Blanco, quien colocó a uno de estos dos futbolistas por encima del otro.

Pensando en el Mundial que se avecina, Cuau afirmó que él convocaría al Bombardero con el Tricolor debido a sus cualidades para marcar la diferencia en los grandes partiados, y lo consideró más necesario que el Chicharito, a quien no llamaría para el equipo nacional.

"Yo sí llevaría a Vela, puede ser un diferenciador, el Chícharo no, pero éste puede ser. A Chícharo lo metes de centro delantero y por ahí te encuentra una y la mete, pero éste (Vela) sí te cambia mucho el esquema y tiene gran talento. Él sí te puede cambiar un partido", declaró el exAmérica para TUDN.

No achicarse contra Polonia

Por su parte, el actual Gobernador de Morelos le pidió a los futbolistas mexicanos que no se achiquen ante la Selección de Polonia de Robert Lewandoski, mientras que pronosticó una victoria contra Arabia Saudita y consideró que se le podrá plantar cara a la Argentina.

+ AQUÍ: FIXTURE COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

"No los vas a cargar cab... Me encantaría estar ahí para darles una pin... chin… pero no puedo, ya me retiré. Pero no los vas a cargar. ¿Qué, Lewandowski qué?. Él sí es un jugadorazo. Nosotros también tenemos buenos jugadores, el problema es que cuando lleguen a Catar que se pongan las pilas y que corran y luchen los 90 minutos", analizó.