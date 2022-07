Tras una breve estadía en el Toronto de la MLS, club al que partió a principios de este año, Carlos Salcedo ya está de regreso en la Liga MX. El zaguero central de 27 años dejó los Tigres UANL hace apenas unos meses, luego de que el club lo intercambiara por Yeferson Soteldo. Sin embargo, ahora seguirá su carrera en el FC Juárez.

De esta manera, Carlos Salcedo prepara lo que será su participación en el Apertura 2022 con los Bravos, a quienes buscará ayudar para competir de la mejor manera posible. El defensor central descartó la chance de retornar al futbol europeo, donde Matías Almeyda lo esperaba con los brazos abiertos.

La decisión está relacionada también con la chance de regresar a la Selección Mexicana. Carlos Salcedo no se baja aún del Mundial: "He tenido contacto con el Tata. Si me toca estar en Qatar me daré el 110%, si no tengo que lucharla hasta el último día que se de la convocatoria. Cada fin de semana tengo esa oportunidad en Juárez", indicó en diálogo con Fox Sports.

El Titán quedó relegado en la consideración de Gerardo Martino, con quien devela que ya tuvo una conversación: "Asumo mi responsabilidad. Sé que cometí un error, pero al final tengo que demostrar a la espera de esa oportunidad. Siempre he sido un tipo que cuando comete un error, es el primero en reconocer lo que hizo mal. Yo lo platiqué en su momento con el Tata, sé que cometí una indisciplina de lo cual me hago responsable", admitió Salcedo.

¿Vetado por Martino?

Algunas versiones indican que Salcedo tiene las puertas cerradas del Tri mientras Martino sea el conductor, pero el propio futbolista no lo ve de esa manera: "Si estoy vetado, son especulaciones de los medios. Yo estoy tranquilo, hemos podido hablar cara a cara el míster y yo; lo ha dicho en conferencias de prensa, que si no estoy convocado es meramente por lo deportivo y la indisciplina ha quedado de lado", maniestó el Titán.