Hay quienes consideran que la Selección Mexicana dirigida por Ricardo La Volpe, en el ciclo de 2002 hasta 2006, fue una de las mejores que tuvo el Tri a lo largo de toda su historia, junto a la de 1993, conducida por Miguel Mejía Barón. De hecho, hubo quienes pedían una segunda etapa del "Bigotón" tras la salida de Gerardo Martino.

Sin embargo, el año pasado, Ricardo La Volpe anunció su retiro de la conducción técnica. El argentino, con gran recorrido en los banquillos de la Liga MX, estuvo como invitado de TUDN durante el Mundial de Qatar 2022, donde ejerció como analista y tuvo una buena recepción entre el público.

Lo cierto es que La Volpe ha estado interactuando con sus redes sociales y en esta ocasión, optó por dar a conocer su once histórico de la Selección Mexicana, en el que muchos se sorprendieron por ver a Cuauhtémoc Blanco. El entrenador no mantenía una buena relación con el atacante y de hecho no lo convocó para el Mundial de Alemania 2006, lo que para muchos fue un error imperdonable.

Pese a aquel episodio, en los últimos años la relación entre ambos parece haber mejorado, a tal punto de que Cuauhtémoc lo ha reconocido como uno de los mejores entrenadores que tuvo el Tri, mientras que La Volpe incluyó ahora al ídolo en su mejor alineación de todos los tiempos.

El 11 Ideal de la Selección Mexicana según La Volpe