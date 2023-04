Ya han pasado 3 años, 7 meses y 17 días de la última vez que Javier Hernández se puso la playera de la Selección Mexicana. Son, ni más ni menos, que 1325 días. Aquella noche en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, el elenco nacional dirigido tácticamente por Gerardo Martino goleó 3-0 a los locales y el atacante de Los Angeles Galaxy anotó una diana.

Sin embargo, desde entonces, jamás ha vuelto a ser convocado al Tri. El Tata lo borró de manera contundente y no lo llevó al Mundial de Qatar 2022, a pesar de que se encontraba en un buen momento y no tenía tantos delanteros elegibles. Y ahora, ya con Diego Martín Cocca, al mando del timón, Chicharito tampoco está siendo citado. Y se cansó...

En entrevista exclusiva para Rubén Rodríguez, el ex-Real Madrid y Manchester United rompió el silencio sobre su cepillada y denunció que sufrió un trato distinto al del resto de sus compañeros. "Desafortunadamente, ¿qué quieres que te diga? Claro que yo me equivoco. Si yo soy el primero que me equivoco y te puedo decir me equivoqué. ¡Todos güey!", admitió.

Más adelante, Hernández agregó: "Ahí fue el problema, que en una situación… Lo caro que se cobró; ahora sí que el dólar me lo cobraron a cien, cuando debió haber sido a 20, a mí. ¿Y por qué a mí? Cuando ha habido a otros que han hecho hasta peores, y tú sabes cuáles, y se los cobran a cinco, por algo será". ¡Durísimo!

Chicharito, "aliviado" por no ir a Qatar 2022

Por otra parte, Chicharito reconoció que le vino bien no jugar el Mundial de Qatar 2022 ya que pudo disfrutar de este tiempo para estar con su familia y seres queridos. "Si yo hubiera estado yendo a la Selección, en ese momento, no veo a mis hijos. No los veo en todo un año, y no iba a hacer eso. Todo pasó como tenía que pasar, y al final todo terminó como tenía que terminar", sentenció.