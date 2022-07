La Selección Mexicana Femenil no tiene margen de error para acceder a la Repesca Intercontinental del Mundial 2023. Conoce cuándo fue la última vez que no obtuvo la clasificación hacia una Copa del Mundo.

¿Cuándo fue la última vez que la Selección Mexicana Femenil no clasificó al Mundial?

La Selección Mexicana Femenil no obtuvo los resultados esperados en el Premundial Femenino de la Concacaf 2022. Luego de dos derrotas en la misma cantidad de presentaciones, el combinado nacional ya no puedo lograr la clasificación directa hacia el Mundial Femenino de Austria y Nueva Zelanda 2023, pero aún tiene un objetivo por delante.

En este escenario, el Tri afrontará la última jornada de la fase de grupos en busca de conseguir el acceso a la Repesca Intercontinental de la próxima edición de la Copa del Mundo. Por lo tanto, deberá beneficiarse de una combinación de resultados para cumplir la misión: derrotar a Estados Unidos en la fecha definitoria y aguardar a que Haití le gane a Jamaica.

Además, el elenco dirigido por Mónica Vergara tampoco podrá acceder a los Juegos Olímpicos de París 2024. De este modo, intentará finalizar en la tercera posición de la zona para continuar en carrera hacia la cita mundialista, pero es consciente de que no depende de sí mismo. A continuación, conoce cuándo fue la última vez que México no clasificó al Mundial Femenino.

La última ocasión en la que el Tri Femenil no consiguió la clasificación hacia la competencia fue hace cuatro años, cuando no ingresó al Mundial de Francia 2019. En aquella ocasión, la Copa Oro 2018 brindó tres plazas directas y una para el repechaje del máximo torneo de selecciones, pero México fue eliminado en la fase de grupos y no logró ninguna plaza.

Ahora, existe la posibilidad de que no acceda al certamen internacional por segunda edición consecutiva. Con anterioridad, tampoco participó de China 1991, Suecia 1995, Estados Unidos 2003 y China 2007.

¿Qué necesita la Selección Mexicana Femenil para clasificar al Mundial 2023?

Sin puntos tras dos partidos, México ya no tiene posibilidades de clasificar a las semifinales del Campeonato Femenino de la Concacaf 2022. Por ende, no podrá ingresar de manera directa a la próxima edición de la Copa del Mundo. Además, tampoco posee oportunidades de acceder a los Juegos Olímpicos 2024 y la Copa Oro Femenina del mismo año.

De todos modos, tiene como objetivo alcanzar la tercera posición del Grupo A para obtener el boleto hacia la Repesca Intercontinental del próximo Mundial. En caso de querer cumplir su meta, el equipo deberá aguardar por una combinación de resultados: derrotar a Estados Unidos y esperar a que Haití le gane a Jamaica en la última jornada.