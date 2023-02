En gustos se rompen géneros. Más aún en el futbol. Hay quienes aprecian los estilos defensivos, mientras que otros se inclinan por propuestas ofensivas. Pero si se trata de elegir al próximo director técnico de la Selección Mexicana, las posturas se radicalizan. Una de las preguntas base por responder es a qué se quiere jugar.

Para responder a ese cuestionamiento, hay entrenadores nacionales que se inclinan por sistemas que procuren el ataque y la posesión de la pelota. En contraste, se manifiestan en contra de esquemas que prioricen un repliegue defensivo a expensas de dominar el contragolpe. Por ejemplo, uno de los candidatos a la silla del Tri tiene detractores en el futbol mexicano. A Diego Cocca no lo quieren en el banquillo de México.

Uno de los técnicos mexicanos que no desean ver a Cocca como timonel tricolor es Mario García, entrenador del Atlante. En su opinión, el estratega de Tigres tiene un estilo de juego que no le agrada. Más allá de si logra buenos resultados, le importa el cómo se obtienen esos resultados.

“Lo de Cocca, con todo respeto, es un futbol que a mí no me gusta. No me gustaría México jugando de esa manera, de ninguna manera me gustaría, ni aunque ganáramos”, dejó en claro Mario García en entrevista con Edgardo Avelar para AS México.

A su consideración, una de las opciones que le agradan para suceder a Gerardo Martino es Guillermo Almada, técnico del Pachuca. Junto a Miguel Herrera e Ignacio Ambriz, Mario García ve en cualquiera de ellos a alguien que puede hacer jugar al Tri de manera más vistosa y ofensiva.