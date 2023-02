Su trabajo habla por él. Mario García de los pocos directores técnicos que conoce bien al futbolista joven por su experiencia en Liga Expansión y Liga Premier, circuitos en los cuales ha logrado hacer equipos competitivos a partir de potenciar a los jugadores en un nivel óptimo.

De igual manera ha sabido transmitir sus conocimientos como auxiliar técnico en primera división. Sabe lo que es salir campeón en división de ascenso con Tampico Madero y Atlante, equipo al que ha convertido en protagonista de Liga Expansión al grado de perfilar a los Potros como un equipo que bien podría competir en Liga MX.

Con la reestructuración de directivos en la Dirección de Selecciones Nacionales con Rodrigo Ares de Parga al frente, Mario García levanta la mano para postularse como candidato a dirigir a la Selección Mexicana Sub 23. Manifiesta tener los requisitos necesarios para ese cargo.

“Yo le diría a Rodrigo Ares de Parga que mire mis antecedentes, mi currículum, que vaya a ver un juego del Atlante y que no se deje influenciar por lo que dicen mis “amigos” los promotores de que trato mal a los jugadores”, comentó el entrenador del Atlante en entrevista con Edgardo Avelar para AS México.

García está convencido de sus capacidades para enfrentar un reto de esa magnitud. En ese sentido, su postulación es también valorada como un acto de reconocimiento a su propia trayectoria como timonel que desarrolla futbolistas y como una llamada de atención para que se observe el trabajo de técnicos mexicanos en Liga Expansión.

“Me encantaría, si me lo preguntan claro que me encantaría porque, de alguna manera, he dirigido mucho esa categoría dentro de mi paso por el futbol, entonces si se hace un scouteo como debe hacerse, claro que existe talento, porque a veces nosotros pecamos de humildes y no decimos que estamos capacitados”, señaló en la entrevista.

Su nombre ha sido mencionado por aficionados que recientemente piden una oportunidad para él en Liga MX. Consideran que tiene los méritos para tomar los hilos de algún club de primera.