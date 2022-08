Todas las miradas están en el Mundial de Qatar 2022, es evidente. Sin embargo, hay que pensar un poquito más allá. Sin tener en cuenta cómo le irá a la Selección de México en la Copa, es de público conocimiento que probablemente sea lo último de Gerardo Martino como Director Técnico en tierras aztecas. Los rumores lo vinculan con Boca Juniors, quien actualmente posee a un entrenador interino a la espera de que el Tata esté libre de negociar.

Es por eso que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol deben ir buscando un reemplazante a la altura del argentino. Aprovechando esta situación, un técnico del F.C. Barcelona de España dejó en claro que le gustaría trabajar en el banquillo del Tri. Se trata, ni más ni menos, que de Rafa Márquez, ídolo absoluto en el país y que hoy se está desarrollando en uno de los mejores clubes del planeta.

El exzaguero central que tuvo el privilegio de disputar 5 mundiales platicó en exclusiva con TUDN y lanzó una interesante confesión sobre sus intenciones en el futuro. "Siendo mexicano creo que la ilusión sí está y el sueño de poder ser entrenador de la Selección Mexicana. Hoy en día están muy claros mis objetivos, que es seguirme desarrollando, ir aprendiendo, estoy en un puesto que me puede dar mucho aprendizaje y hasta que no tenga esas garantías, no sabemos cuándo, ojalá algún día pueda tener esa oportunidad", admitió.

Más adelante, el hombre vinculado al Atlas señaló: "Ya metido en esta burbuja en mi trabajo, es poco lo que se escucha de Selección y porque uno se enfoca en lo que tiene que hacer, un trabajo que lleva más tiempo que el que te llevaba como futbolista, entonces no suena tanto. Es más leve cuando estás pendiente de noticias y eso que cuando estás ya en un puesto (como entrenador) y estás más enfocado en eso".

Los dos entrenadores que le gustan a Rafa Márquez

A su vez, Rafa reveló cuáles son sus pasos a seguir. "Son ejemplos para mí Guardiola y otros DTs (Luis Enrique), de estar en un lugar privilegiado que pocos pueden llegar, no todos lo consiguen, pero obviamente tengo la idea de seguir el camino de cada uno de ellos. Estoy consciente de la gran potencia para poder seguir aprendiendo como entrenador y después poder ser entrenador, pero también diferente", sentenció el mexicano.