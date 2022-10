No es una novedad que Gerardo Martino está transitando incómodo los meses previos a disputar con la Selección de México el Mundial que se disputará en Qatar entre noviembre y diciembre, donde compartirá el Grupo C con los seleccionados de Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

De hecho, semanas atrás el entrenador denunció que estaba desarrollándose una campaña en su contra promovida por algunos medios de comunicación y periodistas, con la colaboración de exfutbolistas y entrenadores, que estaba llegando de manera directa a los fanáticos, cuya tarea debería ser apoyar y alentar al grupo en la proximidad de tan importante competencia.

Más allá de las deudas futbolísticas que todavía debe saldar El Tri, puede que Tata tenga algo de razón, especialmente si se atiende al último y desestabilizador mensaje que dejó una figura de peso en el futbol mexicano como Hugo Sánchez durante su última participación en el programa Futbol Picante de ESPN.

Como socio para dar pie, contó con el periodista Álvaro Morales, quien dijo que le gustaría ver a Hugol dirigir a México en el Mundial. Y de inmediato se pronunció: "Si me llaman y me dicen que lo sacan, yo tomo la Selección Mexicana a 45 días del Mundial. Pero no es cuestión mía...".

Si bien dijo tener esperanza de que al Tri le vaya bien en el Mundial, volvió a disparar con munición pesada contra Martino: “Repito las mismas palabras que dijo el Tata: Yo lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la selección nacional. Eso lo lamento profundamente", arremetió.