Diego Cocca presentó su primera convocatoria con la Selección mexicana, incorporando a 34 futbolistas con los cuales contará en el inicio de su proceso, esperando buenos resultados ante Jamaica y Surinam.

Uno de los elementos que se esperaba que estuviera en la lista y no apareció fue Rogelio Funes Mori de Rayados, que sin importar sus siete goles en el Clausura 2023 no parece ser del gusto del entrenador argentino.

En lugar del Melli aparecieron delanteros conocidos como Henry Martín, Hirving Lozano o Raúl Jiménez, además de Santiago Giménez y Roberto de la Rosa como nuevas opciones en la ofensiva Tricolor.

Funes Mori reaccionó en sus redes sociales a su ausencia a la Selección, dejando un mensaje optimista ante una situación complicada en su carrera: “Don´t’ worry and be happy (no te preocupes y sé feliz)”, colocó junto a una fotografía sonriendo.

Su paso por el Tri

A sus 31 años, el delantero naturalizado ha jugado con la Selección mexicana en 17 compromisos, marcando seis goles. Cada 2.6 partidos se hace presente en la portería contraria, un número nada despreciable pese a las críticas.