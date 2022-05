La Selección Mexicana se prepara para una nueva gira por Estados Unidos, donde disputará una serie de compromisos amistosos antes de iniciar su participación en la Liga de Naciones. Uno de los rivales que enfrentará el Tri será Ecuador, en un partido que se llevará a cabo el domingo 5 de junio, en el Soldier Field de Chicago.

El cotejo en teoría representa una importante prueba para el equipo de Gerardo Martino, pues se trata de una selección que consiguió el boleto al Mundial Qatar 2022 tras culminar en la cuarta posición de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, todo indica que el rival de México no llegará en óptimas condiciones al amistoso.

Y es que de acuerdo con la información que publica ESPN, la Federación Ecuatoriana de Futbol tiene problemas para confeccionar el plantel con el que viajarán a Estados Unidos, pues al menos una decena de futbolistas serán baja para enfrentar al Tri por presentar problemas de visado.

Si bien no se detallaron los nombres de los jugadores que no entrarán en la convocatoria, es un hecho que varios de los habituales que no estarán en la gira. Es por eso que Gustavo Alfaro tendrá que echar mano de los suplentes y seguramente presentará un equipo alternativo para enfrentar a México.

¿Cuál es la agenda del Tri?

El partido contra Ecuador no será el único que disputará el equipo del Tata Martino en esta gira por Estados Unidos. También enfrentarán a Nigeria y Uruguay para continuar con su preparación para las competiciones oficiales y darle rodaje a todos los jugadores que aspiran por un lugar en la lista definitiva para el Mundial Qatar 2022.