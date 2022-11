El director técnico asegura que su nombre está en la mesa de la Federación, en caso de que el Tata no continúe tras el Mundial Qatar 2022.

Luego de culminar su etapa como director técnico de Tigres UANL, Miguel Herrera habló sobre su futuro como entrenador y reveló que su nombre es una de las opciones que maneja la Selección Mexicana en caso que Gerardo Martino no continúe tras el Mundial Qatar 2022.

El Piojo hizo un balance de lo que fue su gestión al frente de la Selección Mexicana y recuerda que su salida no se dio precisamente por malos resultados. Es por eso que el entrenador sigue en la agenda de la Federación Mexicana de Futbol, según dio a conocer recientemente.

"La gente de Selección Mexicana me dijo 'como saliste de selección, tu nombre siempre va a ser un común denominador en la mesa, siempre vas a estar con los candidatos'. He oído mucho que Gerardo Martino se va cuando termine el mundial. Por supuesto (que le gustaría el cargo). Reitero, los resultados tampoco me sacaron de la selección", dijo Herrera a ESPN.

Sin embargo, el director técnico aclara que actualmente no piensa en esa opción debido a que Martino todavía se mantiene en el cargo. Herrera le desea el mayor de los éxitos al argentino y espera que pueda conseguir la clasificación al quinto partido del Mundial.

“Hay que aterrizar bien las ideas y mi idea no está en la Selección Mexicana. Hay técnico, un Mundial que jugar y pensar en esa gran satisfacción de llegar a los cuartos de final, en ese quinto partido y pensar más lejos. Después ya tendrá el problema el presidente de la Federación”, concluyó.