La Selección Mexicana sostendrá la noche de este viernes un partido que está llamado a ser de los más complicados en su andar por el Octagonal de la Concacaf. La visita a Estados Unidos supone una aduana complicada para el Tricolor, muestra de ello se encuentra en el hecho de que, de 1980 a la fecha, el equipo nacional solamente ha ganado una vez en las eliminatorias mundialistas al conjunto de las barras y las estrellas en su casa.

Previo a la Copa del Mundo de Japón-Corea 2002, los norteamericanos se decidieron a llevar el juego frente a México a Columbus. Las razones resultaron obvias, al ser una ciudad al norte de la Unión Americana la comunidad hispana sería menor, además de que las bajas temperaturas serían otro aliado para ellos. ¿El resultado? Cuatro victorias consecutivas por idéntico marcador de 2-0 a su favor.

Fue hasta el camino rumbo al Mundial de Rusia 2018 cuando el cuadro nacional dio un golpe sobre la mesa y en un Columbus helado, con ambiente netamente estadounidense, se impusieron por 2-1 con goles de Miguel Layún y Rafael Márquez, esto bajo el mando de Juan Carlos Osorio en la dirección técnica.

¿CÓMO LE GANARON A ESTADOS UNIDOS?

Hoy, a cinco años de ese encuentro y con un nuevo choque eliminatorio entre ambas escuadras, Humberto Sierra, quien fungía en ese momento como uno de los auxiliares de Osorio, compartió con Bolavip México la manera en la que prepararon ese cotejo y reveló que lo hicieron con un tiempo de anticipación considerable.

“Ese juego lo preparamos con toda la importancia que le dábamos a todos los juegos. Recuerdo que le hicimos seguimiento a Estados Unidos ahí mismo jugando como local contra algunos equipos de Centroamérica en las mismas eliminatorias; tuve la posibilidad de verlos en dos oportunidades, Pompilio Paez (el otro auxiliar) los vio en una oportunidad, más los videos que veíamos de ellos después de cada juego de eliminatorias. Tuvimos la oportunidad de verlos en la Copa América que se jugó en Estados Unidos, aparte la información de los jugadores que recibíamos y algunos de ellos los habían enfrentado en otras eliminatorias en su país. Toda esa información la reunimos y la digerimos bastante bien con ellos mismos en charlas, videos y todo eso operacionalizado en campo y entrenamientos”, relató.

La parte mental y emocional también fue preponderante. En propias palabras del Profe Sierra, el trabajo de coaching que Imanol Ibarrondo realizó con los jugadores del Tricolor tanto de manera individual como grupal resultó positiva para encausar de la mejor manera la energía y ganas que ellos tenían de romper la jetatura de su acérrimo rival.

“El Profe Osorio era muy inteligente para planear el entrenamiento ya enfocado a la estrategia que íbamos a utilizar con el rival que teníamos en turno. Con Estados unidos fue igual, aquí lo más importante son los jugadores y hacerles el reconocimiento porque tomaron ese juego, le dieron la importancia que había que darle por ser el rival directo nuestro, la idea de ganarles en su casa siempre estaba presente en ellos y eso fue importante. Recuerdo en esas concentraciones el tema de nuestro coaching, el señor Imanol Ibarrondo, era un hombre muy inteligente, muy sabio para llegarle a los jugadores; hacía charlas individuales y grupales que ayudaban a la parte mental del jugador, reforzaba esa parte en los jugadores y de esa manera se preparó ese juego”, recordó, al tiempo de agregar que “los jugadores tanto de México como de Estados Unidos saben que es un partido aparte, lo juegan de manera diferente, como un Clásico y el jugador se prepara muy bien. Nosotros teníamos bien analizado a Estados Unidos y seguramente ellos a nosotros también. Ahí ya es la parte de la respuesta de los jugadores, la disposición a lo que se trabaja, la estrategia que se hace y lógicamente la capacidad que tienen ellos en lo individual puesto a beneficio del equipo para desequilibrar ese juego”.

ASÍ ANULARON A LOS NORTEAMERICANOS

Ya a la hora del juego, el equipo de trabajo de Osorio sabía que había dos posibles escenarios con base a lo analizado previamente con respecto a los Estados Unidos y trabajaron ambas alternativas, tanto en el sentido de que los norteamericanos les cedieran la iniciativa como en el caso de que buscaran apretarlos.

“Dentro de las virtudes que nosotros analizamos en los juegos que hizo Estados Unidos y de los que vimos en video, entendimos que es un equipo muy atlético, muy fuerte en el juego aéreo defensivo y ofensivo, un equipo muy aplicado a defender, darle la pelota y espacio al rival para al recuperar jugar a transiciones con hombres como Pulisic, Altidore y Bradley a espaldas de los defensores. Veíamos que esa idea en ellos era muy reiterativa, sobre todo cuando jugaban afuera. Con el Profe Osorio se trabajaron varios escenarios, uno de ellos si nos daban la pelota y espacio a la espera de que nos fuéramos a su campo y la otra, si ellos nos apretaban arriba y nos daban el espacio. De esa manera preparamos mucho ese juego, controlamos muy bien primero esas transiciones. A Héctor Herrera se le encomendó la tarea de que cuando no tuviéramos la pelota, él referenciara a Bradley para que no jugara tan libre y no tuviera la claridad para ubicar la pelota a espaldas de nuestros defensores; a nuestros defensas les dejamos tareas específicas para los dos hombres que ellos dejaban arriba que eran Pulisic o Altidore, nosotros quedábamos con tres hombres siempre con trabajos hombre a hombre para que no recibieran la pelota los delanteros y para las pelotas a los espacios pusimos hombres rápidos para que compitieran en velocidad con ellos. Los controlamos bien, nos dio buen resultado y terminamos con el gol de la victoria en un tiro de esquina, una pelota a primer sector que anticipa muy bien Rafa Márquez. Así conseguimos el segundo gol para ganarles el juego”, detalló

EL FACTOR FRÍO

Otro rival que la Selección Mexicana tuvo que enfrentar, como en cada visita a Columbus, fue el clima. Humberto Sierra reconoció que el frío que sintió la noche del 11 de noviembre del 2016 nunca lo había experimentado y recurrieron a diferentes medidas para neutralizarlo, desde ropa térmica hasta té caliente.

“En lo personal, yo he sentido frío en ciudades de Estados Unidos de noviembre a enero que es una época fría, en otras ciudades de Europa o aquí mismo en nuestro país hay ciudades como Bogotá, Pasto, Manizales, que también son de altura y frías, pero digo la verdad, yo el frío lo conocí en esa ciudad (Columbus), el frío que sentimos esa tarde-noche fue impresionante. Eso lo preveíamos, la manera (de contrarrestarlo) fue que los jugadores usaran camisetas térmicas arriba y abajo, medias térmicas, algunos jugaron con guantes, pero los jugadores estaban preparados porque ellos habían jugado varias veces a esa temperatura. Hoy en día se sabe que temperatura habrá en una ciudad durante tres o cuatro días, sabíamos que iba a ser muy frío y esa parte se preparó muy bien, en el entretiempo consumieron buenos carbohidratos, té caliente y así se recuperó a los jugadores, eso lo administró muy bien el departamento médico de la Selección”, expuso.

Al final, la satisfacción de haber salido con el puño en alto de Columbus fue total y Sierra reconoció que fue una labor de equipo en la que todas las áreas del Tricolor hicieron lo suyo para poder terminar con la maldición de esa ciudad y de paso, callar el grito del “dosacero” que esa noche no existió.

“Excelente, una satisfacción por el trabajo realizado en equipo. Finalmente esto es de equipo, cuerpo médico, fisioterapeutas, nutrióloga, la parte de Imanol en lo mental, el trabajo d ellos jugadores que son los que tienen que resolver dentro del campo, nosotros como cuerpo técnico con la información que pudimos reunir de Estados Unidos con todo al detalle. Esa es la satisfacción que queda de ganar un juego”, cerró.