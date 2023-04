Gerardo Martino se encuentra sin trabajo tras lo que fue su ciclo en la Selección Mexicana. Allí no le fue muy bien y terminó yéndose por la puerta de atrás luego de fracasar rotundamente en el Mundial de Qatar 2022, donde ni siquiera logró accerder a los Octavos de Final. Luego de varios meses en segundo plano, parece que ya está listo para volver al ruedo...

El experimentado entrenador argentino rechazó recientemente una jugosa oferta de Boca Juniors, equipo que no te atraviesa un buen presente y no lo terminó de convencer. Pero esto no quiere decir que no desea trabajar nuevamente. De hecho, acaba de confesar en qué liga quiere tener una oportunidad, y esto es algo que no gustará en México.

Como no podía ser de otra manera, el Tata eligió a la Major League Soccer, competencia directa de la Liga MX en los últimos años. "La MLS es mi debilidad. Fui parte de un proyecto extraordinario con Atlanta United, que tuvo una dirección clara, mucha comunicación y objetivos similares que fueron estalecidos y ejecutados muy rápidamente", reconoció en plática con The Athletic.

Más adelante agregó:"Tras entrenar en la MLS, quedé enganchado. Me gusta la liga. La posibilidad de regresar a la MLS siempre está ahí. La MLS me entusiasma. Esta temporada apenas está comenzando, pero intenté seguirla en todo lo que pude. Es una liga a la que me gustaría regresar algún día".

Gerardo Martino y la incógnita por su futuro

Mientras reconoce que le encataría regresar a la Major League Soccer de Estados Unidos, el Tata ha sido vinculado con el Al-Nassr, club en el que milita Cristiano Ronaldo. Es uno de los grandes candidatos que tiene el equipo de Arabia Saudita y podría transformars en el único entrenador en la historia en dirigir a Messi y CR7.