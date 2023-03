La eliminación de la selección mexicana en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 quedó prácticamente sentenciada el sábado 26 de noviembre en la cancha el estadio Lusail tras sufrir unaderrota con marcador de 2-0 ante Argentina con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Y precisamente Enzo Fernández recordó la dificultad para Argentina de ese partido contra la selección mexicana: "el equipo ahí mostró carácter, coraje, no queríamos dejar pasar la oportunidad porque sabíamos que México era un partido importante para ganar, ganar confianza. Sabíamos que con los puntos estábamos medio justos, porque si perdíamos o empatábamos estábamos casi afuera".

En declaraciones para Estudio AFA donde se aborda la participación de los 26 seleccionados argentinos que fueron campeones del mundo en Qatar 2022, Enzo Fernández recordó los dos goles del partido contra la selección mexicana. Del 1-0 anotado por Lionel Messi al minuto 64, dijo: "Vino el gol de Leo, abrió el partido y después todo fue mucho más fácil porque comenzamos a manejar la pelota, el equipo mostró nobleza, personalidad y por suerte pudimos ganar el partido".

Asimismo, Enzo Fernández habló del 2-0 que le tocó marcar cuando el partido estaba muy cerca del final. Era el minuto 87: "Cuando hago el gol ante México, Leo antes del córner me dice 'acercáte a jugar', como vamos a tenerla ahí, faltaba poco, creo que entre cinco o 10 minutos".

La Falla de Erick Gutiérrez contra Argentina

Enzo Fernández recordó la forma en que superó a Erick Gutiérrez para perfilarse y anotar el 2-0. "Cuando me la da Leo no veo a nadie enfrente mío, veo al defensor alejado, lo apunto, lo encaro o tiro centro o antes de llegar el jugador tiro el centro y me salió esto, lo quise encarar, le tiro la bicicleta, él pensó que iba a mover para afuera y me quedó todo el arco de frente y abrí pie".