La Selección Mexicana decepcionó en el Mundial de Qatar 2022, donde no pudo superar la fase de grupos y quedó eliminada. Al respecto, el entrenador de Monterrey, Victor Manuel Vucetich analizó la cuestión y dejó muchas frases interesantes que llaman a la reflexión por parte de la FMX.

Consultado sobre la actuación del Tri, Vucetich fue prudente y analizó: “Hay mucho que escarbarle. Es un tema que se tiene que valorar en muchos aspectos y no solo hablarlo, se tiene que evaluar bien y buscar la solución y considero que la solución somos muchos, también la prensa y buscar aspectos propositivos, no críticos solo para levantar el rating”, cuestionó.

El Rey Midas nota que no hay demasiada continuidad o relación entre los proyectos: “Se tiene que aguantar un proceso, puede ser un proceso de cada dos años y hacer una medición para saber si va bien, pero hoy prevalecen los intereses, y tenemos el ejemplo de Alemania, es de los pocos países con esa congruencia de planificar y corregir lo deportivo y va de la mano con lo económico. Es un equipo que debemos seguir ese tipo de ejemplos”, analizó.

En cuanto a la elección para reemplazar a Gerardo Martino, Vucetich fue cauto: “No soy directivo de la Selección y no puedo dar un nombre". Sin embargo, afirmó: "Tenemos que tener gente nacional, que estén apoyando al técnico mexicano y respaldando con crecimiento personal. Hay técnicos con capacidad y se requiere uno con capacidad para manejar todo”.

¿Se va Funes Mori?

Por otro lado, ante los rumores de que podría perder a un referente como Rogelio Funes Mori, Vucetich se mostró tranquilo: “De la posibilidad que se maneja, no lo sé. Al menos no tengo conocimiento, pero es el rumor que siempre existirá. Por eso veremos la posición de cada uno de los cinco (seleccionados) y veremos las opciones. Es un hombre de personalidad, no creo que se achique”.