La Selección Mexicana sostendrá este viernes uno de los partidos más importante de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Enfrentar a Estados Unidos es todo un Clásico de la región futbolística y en la época moderna, la rivalidad se ha intensificado luego de cruces entre ambas escuadras en distintas instancias.

La sede para el cotejo de esta Fecha FIFA será el TQL Stadium en la ciudad de Cincinnati, donde habrá un lleno asegurado para presenciar a los dos primeros lugares del Octagonal; sin embargo, contrario a lo que pasa en muchas ciudades de la Unión Americana, la presencia de aficionados mexicanos en las gradas será mínima.

Desde hace muchos años, la US Soccer tomó decisiones importantes con respecto a la localía del equipo de las barras y las estrellas en las eliminatorias mundialistas, particularmente para cuando les tocara jugar contra México debido a que se percataron de que, en estadios grandes y ciudades con importante presencia de comunidad hispana, terminaban por ser visitantes en su propia tierra.

A razón de eso, resignaron los escenarios grandes por inmuebles más pequeños y ubicados en ciudades en donde la población de mexicanos y latinos no era mayoritaria. Dicho esto, Columbus fue la trinchera norteamericana por excelencia durante 15 años en los que jugaron cinco veces en eliminatorias frente al Tricolor con un saldo favorable de cuatro victorias y una derrota, esta en el proceso rumbo a Rusia 2018.

Durante todo ese tiempo, las gradas se pintaron siempre de azul, blanco y rojo. Cierto es que había hinchas mexicanos, pero en una cantidad mucho menor, prácticamente con porcentajes de un 90 por ciento local por un 10 por ciento visitante, lo que les daba a los estadounidenses una atmosfera favorable para su causa.

Esta vez, en Cincinnati, la dinámica será la misma; una ciudad con un porcentaje reducido de hispanos, un clima muy frío al que los jugadores mexicanos no están habituados en su mayoría y una tribuna con amplia mayoría norteamericana, lo que en gran medida se debe a la manera en la que se distribuyen los boletos.

Para conocer la forma en la que las entradas se reparten en Estados Unidos en esta clase de partidos, en Bolavip México platicamos con integrantes de la Pancho Villa’s Army, grupo de animación del Tricolor en la Unión Americana que normalmente hace acto de presencia para acompañar a la Selección en este país, pero que esta vez no podrá estar de manera organizada en el estadio a falta justamente de boletos.

“Esto no es nuevo, cada cuatro años lo han hecho desde el 2001. La gente lo toma como discriminación, pero no es algo nuevo. Estados Unidos quiere tener un ambiente pro Estados Unidos, entonces se van a estadios donde le venden boletos nada más a los que tiene su seasson tickets holders (abonos) que van en este caso a los juegos de Cincinnati o antes, de Columbus Crew. Primero ponen en venta esos y 80 por ciento del estadio se va, después se los dan a otro grupo y ya al último, el cinco o 10 por ciento que queda, lo ponen a la venta, pero lo hacen mediante una lotería en donde la gente aplica y nadie puede agarrar esos boletos. No se ha confirmado que vean si la gente que aplicó para esos boletos es hispana, pero usualmente ningún mexicano o fanático de México puede agarrar boletos. También buscan lugares en Estados Unidos donde hay menos hispanos, por eso van a Ohio”, explicó uno de los miembros de este grupo.

Dicho esto, la manera en la que la US Soccer pone a disposición de los aficionados los boletos deja con pocas posibilidades a los seguidores de México el adquirir entradas mediante sus canales de venta, por lo que muchos recurren a la reventa con precios que se elevan demasiado y que en moneda nacional, superan los 10 mil pesos mexicanos.

“Todos nos han dado acceso a boletos, desde SUM hasta US Soccer, porque organizó Nations League, organizó la Copa Oro aunque es Concacaf, pero no este juego, no nos dieron nada de boletos, ni 10 ni 15 ni 20 que pedimos. US Soccer le dio todo a los fanáticos de Cincinatti, pero los capitanes de PVA (Pancho Villa’s Army) van a estar mañana y pagaron boletos de 500 a 600 dólares”, compartió otro de los aficionados.

De tal manera, a la Selección Mexicana le espera un ambiente en contra para su visita a Estados Unidos. El frío, la afición, el rival, todo estará en contra para el Tricolor, que en caso de sacar los tres puntos como la última vez en Columbus, habrá dado un golpe de autoridad clave en su camino al Mundial.