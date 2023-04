En el primer clásico entre Estados Unidos y México, el Tri de Diego Cocca no contaría esta lista de jugadores de Chivas porque no quiere Veljko Paunovic.

El próximo miércoles 19 de abril, Estados Unidos y México se enfrentan en su primer amistoso post Copa del Mundo de Qatar 2022. Por otra parte, previo a la convocatoria de Diego Cocca para el clásico internacional, trasciende una posible lista de jugadores que Veljko Paunovic no dejaría ir a jugar con el Tri.

La confrontación entre el serbio-español y el argentino ha comenzado desde el primer llamado que se realizó para la doble fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf. Para aquellos partidos, el timonel del seleccionado nacional sorprendió al no llamar a Víctor Guzmán, uno de los jugadores más importantes de la Liga MX en estos momentos.

Debido a esto, Veljko Paunovic ha defendido en más de una ocasión a su jugador tras el primer llamado que llevó adelante y esta última semana marcó que es algo que trabaja con el Pocho Guzmán para que no lo quite de foco. A su vez, en la última conferencia de prensa previo al choque con Necaxa dijo que no iba a ceder a ningún futbolista si no era jornada FIFA, especialmente porque comienzan a trancitar partidos importantes en el cierre del campeonato.

“Pero para ser sincero, creo que FIFA determina muy claramente las fechas de cuando los jugadores se tienen que dejar ir con Selección y hay otras fechas que no, y, cuando estamos jugando el último tramo de la temporada, tenemos que tener a nuestros mejores jugadores con nosotros. Ya veremos qué pasa más adelante, pero siempre es un orgullo representar a la selección”, afirmó el serbio-español.

De esta manera, según lo informado por Rebaño Pasión, serían cinco los jugadores del Rojiblanco que no llegarían a formar parte del Seleccionado Nacional de México. Según este medio, Fernando Beltrán, Alexis Vega, Gilberto Sepúlveda, Roberto Alvarado, Víctor Guzmán y Alan Mozo no irían por negativa del propio Veljko Paunovic. ¿Pierde mucho el Tri de Diego Cocca sin estos jugadores?