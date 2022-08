Desde el Mundial de Alemania 2006, el guardameta mexicano Guillermo Ochoa ha sido blanco de múltiples hágalos y a la vez críticas, pues ha conseguido estar en una lista selecta de ser parte de lo mejor de las recientes Copas del Mundo gracias a sus destacadas actuaciones, y al parecer esas distinciones, así como sus discretas hazañas en Europa como en el futbol mexicano le han valido algunos comentarios favorables.

En esta ocasión llegó un inesperado halago para el cancerbero de las Águilas del América, nada más y nada menos que del Campeón del Mundo con la Selección de Alemania, Manuel Neuer, arquero del Bayern Munich, quien aprovechó para alabar la labor que ha realizado Memo Ochoa en su carrera como futbolista profesional, pues afirmó que lo considera un gran jugador y de lo más destacado.

"Es un súper jugador y en la portería siempre ha tenido actuaciones sólidas con México sin importar en qué torneo”, apuntó la estrella de la Bundesliga en entrevista para Fox Sports quien se desvivió en puros calificativos positivos hacia el jugador estelar de la Selección Mexicana, y además señaló que no fue sorpresa lo que sucedió en el primer juego del Mundial de Rusia 2018, donde el Tri derrotó a Alemania por 1-0.

"No, no fue una sorpresa para nosotros, México es un buen equipo que funciona muy bien como equipo creo que jugaron muy compacto y agresivo. No hay algún jugador que sobresalga, más bien para México fue el equipo y la solidaridad que estuvo ahí en su victoria, nuestra derrota se debió a que México funcionó bien como conjunto", declaró Neuer, quien destacó la fortaleza grupal que tuvo aquel combinado azteca para sacar adelante ese partido en Rusia 2018.