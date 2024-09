Países Bajos y Alemania serán los protagonistas de uno de los enfrentamientos más atractivos de este martes 10 de septiembre, cuando se vean las caras en Ámsterdam, en el marco de la segunda jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2024/25.

Si bien ambos entrenadores pondrán lo mejor que tienen, por el lado de los teutones, Julian Naggelsman no tendrá a disposición a Manuel Neuer, una de las, para algunos, sorprendentes ausencias en el once inicial de los ‘Die Mannschaft’. A continuación, entérate la razón por la cual no figura en la planilla.

¿Por qué no juega Manuel Neuer en Países Bajos vs. Alemania por la UEFA Nations League?

El guardameta del Bayern Munich no participará del compromiso ya que hace poco tiempo anunció su retiro de la Selección de Alemania, de manera definitiva y luego de quince años en la portería, desde su debut en 2009 a manos del entrenador Joachim Low.

¿Cuál será el reemplazo de Manuel Neuer en la portería de Alemania?

Desde el partido pasado y de momento, de cara al futuro, Marc-André Ter Stegen será el portero titular de la Selección Alemana. El guardameta de 32 años es el dueño de uno de los arcos más importantes del mundo, el del Barcelona, y se lo tiene bien ganado.

Los otros dos competidores por el puesto que ha citado Naggelsman son Alexander Nübel, portero de 27 años que milita en el Stuttgart, y Oliver Baumann, cancerbero de 34 años que se desempeña en el Hoffenheim, ambos en la Bundesliga de Alemania.

La alineación de Alemania ante Países Bajos, sin Manuel Neuer:

Con la inclusión del portero culé, Julian Naggelsman tiene en mente estos once iniciales para el encuentro clave ante el conjunto neerlandés: Marc-André Ter Stegen; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum; Robert Andrich, Pascal Grob; Florian Wirtz, Jamal Musiala; Niclas Füllkrug y Kai Havertz.

