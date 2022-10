Para la copa del mundo de Qatar 2022 cada vez falta menos, por lo que se espera que en los próximos días Gerardo Martino entregue la prelista para el mundial. Por otro lado, en plena definición del Apertura 2022 de la Liga MX, Víctor Guzmán, estrella en el balompié nacional, destruyó al Tata y pidió a Guillermo Almada como el futuro reemplazante del argentino.

A lo largo de todo el ciclo del sudamericano en el Tri los baldazos y críticas estuvieron a la orden del día, pero en especial en el último tiempo luego de haber perdido las dos finales contra Estados Unidos. A esto se le suma que el mal juego y las duras derrotas lo han dejado tambaleando a nada de que se dispute el máximo nivel.

Por otro lado, a 33 días para la Copa del Mundo, el Tata Martino volvió a recibir un tiro, pero esta vez fue de parte Víctor Guzmán, una de las estrellas de la Liga MX. En diálogos con Marca Claro, el elemento de Pachuca destruyó al argentino al marcar que los números marcan por qué debía estar ahí y postuló a Guillermo Almada como su reemplazante.

"A final de cuentas, yo siempre lo decía, los números nunca mienten, ahí estaban plasmados con lo que había hecho, de las campañas que he hecho, muy superiores a las de algunos y no se da el llamado, pero qué más se puede hacer, esa decisión no está en nosotros y seguir demostrando de qué estamos hechos, porque nos ha ido tan bien y al final de cuentas me siento tranquilo, satisfecho, porque los números nunca mienten y en los números estoy arriba, qué queda que seguir trabajando", expresó el Pocho.

Y agregó: “Llegó y ya jugamos una final, ahora estamos en una semifinal, con un equipo gustoso, lujoso, en ese sentido de cómo jugamos, presionamos, les da minutos a jóvenes. Ésa, es otra decisión que no está en nosotros y si llegara nos ayudaría mucho". Cabe recordar que Pachuca enfrentará a Rayados de Monterrey en la ida de las semifinales de la Liguilla.