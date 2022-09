Los futbolistas mexicanos han entrado a la recta final de la carrera por un lugar en la selección mexicana para la Copa del Mundo Qatar 2022. El seleccionador Gerardo el Tata Martino ya tendría un alto porcentaje definido de jugadores y solamente estarían por definirse unas seis plazas.

Uno de los jugadores que podrían completar el grupo de los elegidos de Gerardo el Tata Martino es Luis Chávez, mediocampista de los Tuzos del Pachuca, quien tuvo participación a media semana en el partido que la selección mexicana perdió 1-0 ante Paraguay en el estadio Mercedes Benz, de Atlanta.

La carrera de Luis Chávez en la Liga MX en el torneo Apertura 2014 con los Xoloitzcuintles del Tijuana, equipo en el que se mantuvo hasta el Clausura 2019, en ese lapso nunca fue llamado a la selección mexicana, prácticamente pasó inadvertido para Miguel Herrera, Ricardo Tuca Ferretti y Juan Carlos Osorio.

La figura de Luis Chávez se ha vuelto más relevante desde el torneo Apertura 2019 cuando se sumó a los Tuzos del Pachuca, y su nivel aumentó con la llegada del director técnico uruguayo Guillermo Almada; entonces llegaron las primeras convocatorias de Gerardo el Tata Martino. “Puedo pelear un puesto en selección, con la llegada del profe Almada nos dio un plus en la intensidad y a mi juego le ha ayudado bastante. Me tocó madurar más grande, hay otros jugadores que desde los 18 ya tocaron la madurez. A mí me llegó ya y estoy tratando de disfrutar mi momento”, comentó el mediocampista.

Luis Chávez se ve en Qatar 2022

En entrevista para Fox Sports, Luis Chávez se mostró confiado de llegar a la Copa del Mundo Qatar 2022 a pesar de tener sólo cinco partidos con la selección mexicana, ninguno fue en eliminatoria: "De poco me voy sintiendo más cerca, pero no me quiero poner a pensar ni sentirme que ya estoy, hasta que salga la lista final voy a seguir trabajando. El año que he tenido he estado muy bien, quiero pensar que puedo pelear un puesto titular en la selección".