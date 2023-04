A pesar de que Hugo Sánchez es reconocido como el delantero mexicano más exitoso en la historia del futbol mexicano y de que Javier el Chicharito Hernández ostenta la marca de máximo anotador de la selección mexicana, Cuauhtémoc Blanco asegura que fue mejor futbolista que ellos.

Si bien Cuauhtémoc Blanco tuvo la oportunidad de jugar en el Valladolid, tanto Hugo Sánchez, sobre todo con el Real Madrid, como Javier el Chicharito Hernández, especialmente con el Manchester United, tuvieron carreras más significativas en el futbol de Europa. Aun así, Cuauhtémoc Blanco asegura que fue mejor que ellos

En un evento de trabajo de su agenda como gobernador del estado de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco le preguntaron si se consideraba el tercer mejor futbolista en la historia de la selección mexicana después de Hugo Sánchez y Javier el Chicharito Hernández. Su respuesta fue contundente.

"¿Cómo crees?", le dijo Cuauhtémoc Blanco al reportero que le preguntó si era el tercer mejor jugador en la historia de la selección mexicana. Así respondió el gobernador de Morelos: "Yo me siento mucho mejor que ellos, así te lo digo, pero mucho mejor, aunque ellos hayan jugado en varios equipos, y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente".

Cuauhtémoc Blanco salvó a la selección mexicana

Cuauhtémoc Blanco recordó que él fue pieza clave para rescatar a la selección mexicana en las eliminatorias para los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. "Yo no me comparo con Chicharito ni con Hugo, cada quien hizo su historia y pues pregunten. Yo califiqué a la selección a dos Mundiales cuando estábamos a punto de no ir, con la ayuda de mis compañeros, pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero yo se lo dejo a la gente, no lo digo yo".