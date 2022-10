Gerardo Martino y Juan Carlos Osorio son, sin ningún tipo de dudas, dos de los entrenadores más castigados en la historia de la Selección Mexicana. El mexicano aún no demostró todas sus capacidades en una Copa del Mundo, pero está próximo a hacerlo en Qatar 2022 y la afición le tiene nula confianza; mientras que el colombiano decepcionó al regalar el primer lugar del Grupo en Rusia 2018 y quedó eliminado con Brasil en los Octavos de Final.

Muchísimas personalidades importantes del futbol azteca han cargado contra estos dos estrategas y quedó en claro que la gran mayoría no los apoya. Pero, ¿qué opinan uno del otro? Hace escasas semanas, Osorio destrozó al Tata por su manera de conducir al Tri y lo tundió por haberse ausentado en un entrenamiento. Ahora llegó el turno del ex-Barcelona...

Gerardo Martino platicó con ESPN y, a diferencia de Juan Carlos, él sí soltó elogios hacia el anterior DT de la Selección Mexicana. "Me pareció una participación muy buena del Tri, el partido contra Alemania es de biblioteca. Me gustó mucho el proceso que hizo Juan Carlos Osorio. Después está el interés de por qué sueden algunas cosas sistemáticas que van mucho más atrás de su época", admitió.

Más adelante agregó: "¿Por qué México tiene una tendencia de empezar alto e ir bajando? ¿Cuándo llega el cansancio? ¿Por qué llega el cansancio? Todo ha sido un tema de análisis, incluso a la hora de planificar Qatar 2022 para tratar de evitar que eso nos suceda. Habría que ver si es de un tema físico, porque el técnico no saldrá a decirlo y el periodista lo desconoce".

"Nosotros tenemos más elementos porque estamos todo el día con los jugadores y en definitiva, se puede o no coincidir, lo que no está bien es desprestigiar o menospreciar. Uno hace lo que puede o tiene que hacer y puede tener millones de opiniones, pero todas futbolísticas, no se puede desacreditar a un tipo que dirige hace 5, 10 o 15 años", sentenció el Tata, aprovechando para soltarle un palo a la prensa que tanto critica sus formas.