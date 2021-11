El arquero nacional aseguró que no hay tiempo para lamentos por el marcador con Estados Unidos y puso la mira en el juego del martes contra Canadá.

Guillermo Ochoa fue el único jugador de la Selección Mexicana en dar la cara y compartir sus impresiones posteriores al partido en donde cayeron en contra de Estados Unidos dentro de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, mismas en las que aseguró que es muy complicado jugar como visitante.

“La eliminatoria es así, son partidos difíciles, pero hay que levantar la cabeza rápido que tenemos un partido importante que jugar. Los partidos de visita en eliminatoria siempre son difíciles, históricamente siempre ha sido así. Es una lástima el resultado de hoy, veníamos a tratar de llevarnos los puntos y no fue así. Ahora a concentrarnos en lo que viene, queremos sacarnos la espinita”, dijo a TUDN.

Memo no pudo hacer nada en los goles de los norteamericanos y al final vio como su arco cayó dos veces con los tantos de Pulisic y McKennie. Además, se vio envuelto en la polémica debido a que el 10 estadounidense mostró una camiseta con la leyenda “Man in the mirror” (hombre en el espejo), esto en referencia a lo que comentó en la previa al encuentro respecto a que México era el espejo en el que ellos querían mirarse.

Ahora, tanto Ochoa como el resto del equipo mexicano tendrán que ir a Canadá para tratar de obtener una victoria que les brinde respiro en la eliminatoria mundialista debido a que un nuevo descalabro en combinación con una victoria de Panamá, dejaría la tabla del Octagonal sumamente apretada antes de la Fecha FIFA de enero.