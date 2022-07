La Selección Mexicana apunta a un proceso de recambio generacional tras el Mundial Qatar 2022 y una de las posiciones más importantes de cara a ese periodo es la portería. Guillermo Ochoa se mantiene como indiscutible y ha tenido grandes actuaciones bajo la conducción de Gerardo Martino, pero muchos ya comienzan a especular con quién sería su sucesor.

El guardameta del América tiene 37 años y de momento solamente piensa en hacer un buen papel con el Tri en Qatar 2022. Sin embargo, Ochoa se siente en buen estado de forma, todavía ve muy lejos el momento de poner punto final a su carrera y por lo tanto no descarta que pueda llegar al Mundial 2026, el cual organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

"Físicamente me siento muy bien, tengo la fortuna de no tener lesiones y esperemos seguir así. Vamos paso a paso, primero va Qatar, hay que ir año tras año. Vigente para la selección si el técnico me requiere. Para mi selección siempre estaré disponible y bueno, por qué no pensar en el otro mundial, ya veremos si jugando o apoyando a los jóvenes", dijo Ochoa a Fox Sports.

En ese sentido, para Memo es fundamental mantenerse vigente en la Selección Mexicana una vez concluya su participación en Qatar 2022. El Tri es una prioridad para el portero del América y desde este momento muestra su total disposición para el próximo ciclo, ya sea con Martino o con otro entrenador en el banquillo azteca.

"Siento que vamos a llegar muy bien al Mundial y después siento que me quedan muchos años de carrera físicamente. Me siento muy bien, cada que se van acercando las fechas lo pienso más y después del Mundial voy a seguir vigente en el futbol. Mi cabeza va a seguir vigente para la selección, para cuando me requiera el entrenador que esté en turno. Listo para cuando me necesiten y aportar, pero sobre seguir vigente en la selección", finalizó.