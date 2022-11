Para Qatar 2022 faltan tan solo 15 días, por lo que hay una gran expectativa en el Tri por los 26 jugadores que finalmente estarán presentes en el mundial. Por otro lado, a días de que se de la lista definitiva, Henry Martin habló de su gran momento y le agradeció al Tata Martino por la confianza en su peor momento.

Sin duda el problema de los centro atacantes para el Tata Martino es uno de los grandes temas a resolver debido a que Raúl Jiménez no se encuentra físicamente al 100%, Rogelio Funes Mori no está en su mejor momento y Chicharito Hernández no tiene un lugar con el argentino. Allí aparecen el atacante de América y Santiago Giménez quienes tienen un buen momento.

Por otra parte, el que sorprendió a propios y extraños fue Henry Martin ya que pasó de ser un jugador descartable en las Águilas a subcampeón de goleo. Debido a esto, el el nueve de Azulcrema habló de su actualidad y no dudó en agradecerle a Gerardo Martino por darle la confianza para sobreponerse.

"Creo que la polémica es como una espinillera, como un silbato, como un short, como un balón... Nunca falta en la vida de un futbolista, así que una vez que lo entiendes, lo importante es desde dónde la miras. A partir de mediados de 2021 hasta inicios de 2022 enfrenté uno de los peores momentos personales y profesionales, y ahí lo comprendí: no siempre estarás arriba ni todo saldrá bien”, comentó el atacante a GQ México.

Y agregó: “La confianza te saca adelante y te muestra otros caminos. Si alguien aparece en tu vida, te da una oportunidad y apuesta por ti, buscarás devolver esa energía. Eso me pasó con el entrenador de la Selección, Gerardo 'Tata' Martino, quien ha confiado en mí. Esto fue un impulso para dar lo mejor".