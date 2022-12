De los tres centros delanteros que el director técnico Gerardo el Tata Martino convocó para que la selección mexicana compitiera en la Copa del Mundo Qatar 2022, Henry Martín fue el que más participó con 148 minutos en dos partidos, seguido por Raúl Jiménez con 56 minutos en tres partidos y Rogelio Funes Mori con cuatro minutos en un partido.

De los tres centro delanteros llamados por Gerardo el Tata Martino, Henry Martín fue el elegido para alinear ante Polonia en el partido de debut en la Copa del Mundo Qatar 2022 y fue el único que anotó gol al hacerse presente en el marcador en el partido contra Arabia Saudita.

Sobre su debut en la Copa del Mundo, Henry Martín reconoció que hubo temor en el equipo ante la posibilidad de no sumar puntos en el primer partido, algo que modificaría si le fuera posible. "En este tipo de torneos no puedes dejar para mañana, no puedes cometer errores, tienes que matar y dejar todo cada minuto sin miedo, creo que contra Polonia jugué a no fallar, a no cometer errores, a jugar como dice el papel, en mi posición hacer descargas y habilitar, no intentamos hacer cosas diferentes por miedo a fallar y en este tipo de torneos tienes que intentar todo, creo que eso es lo que cambiaría".

Pero llegar a la Copa del Mundo Qatar 2022 no fue sencillo. Henry Martín reconoció que después de ganar con la selección mexicana la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pasó un momento complicado con su equipo: las Águilas del América: "Después de las Olimpiadas tuve un bajón en donde yo mismo me cuestionaba muchas cosas y llegué a dudar de mí, se notaba en la cancha, lo admití y salí con la prensa, lo dije porque no hay nada que esconder, dentro y fuera de la cancha no estuve bien y la situación no sabía cómo manejarla".

Henry Martín se sentía fuera de Qatar 2022

En entrevista con el diario Récord, Henry Martín admitió que pudo superar el mal momento, eso sucedió en el torneo Apertura 2022 en el que peleó por el título de goleo: "No sabía cómo sobrellevar y brincar eso, afortunadamente lo hice a tiempo y revertir las cosas para subirme al barco del Mundial y ser el titular, y eso para mí vale mucho más porque en enero yo me sentía fuera de la convocatoria y yo decía si sigo así para las fechas del Mundial no voy a ir y bien merecido porque no estaba bien".