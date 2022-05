Hugo Sánchez vive una nueva faceta como presentador del proyecto “Hugo Sánchez Presenta”, el cual tiene como objetivo tener charlas casuales con estrellas del deporte y su debut fue un rotundo éxito pues tuvo a Karim Benzema, actual estrella de su amado Real Madrid, plática en la que incomodó por un momento al astro francés, pero de acuerdo a “Hugol” señaló que fue grato descubrir las similitudes que tienen.

De acuerdo a lo revelado por el canterano de los Pumas de la UNAM, el objetivo de esto es muy claro: “He estado dando más o menos tips, de reuniones, reencuentros o encuentros, con personalidades interesantes, no solamente en el deporte y no tiene que ser el futbol, cualquier personaje atractivo, famoso, que nos pueda dejar huella y conocerle, también a parte de lo profesional que es, por la persona, por el ser humano y ahí viene encaminado, que el trato sea para que nos conozcan en la otra faceta”, señaló para Mediotiempo.

Ante esta primicia, Sánchez confesó que el actual entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo “Tata” Martino, no es bienvenido para ser uno de los invitados a su programa, pues es un personaje que no le simpatiza además de que realmente no le interesa entrevistarlo e incluso reveló que se siente incómodo con el sudamericano sobre todo por el tema de que no es un mexicano el que está al frente del Tri.

“Realmente no entra la entrevista, porque cuando yo no estoy de acuerdo, de que no sea mexicano, no me motiva entrevistar a alguien con quien yo me siento incómodo, no por su nacionalidad, ni de donde sea, ni cómo es él, sino que yo quiero que un mexicano sea el que dirija a la Selección Mexicana; los invitados que yo voy a tener son unos que dejen una huella, me dejen algo a mí y a todos quienes vean el show o el episodio, lo que les puedo asegurar es que son personajes de muy buen rollo, no es nada polémico, es al revés, es para pasarla bien”.

Esta situación también llevó a Hugo a aclarar que este proyecto no quiere decir que él es un periodista para realizar este tipo de charlas: “no soy periodista, ni pretendo ser la competencia de ustedes, porque no lo soy, simplemente son charlas entre dos personajes destacados, en las que se pretende, incluso, explorar el aspecto más humano, como si fuera una plática entre camaradas, con el plus de que habrá cámaras y micrófonos”.