Diego Cocca presentó de manera oficial su primera convocatoria como director técnico de la Selección Mexicana. En la nómina repiten muchos nombres con amplia experiencia en el plano internacional, pero también algunas novedades que llaman poderosamente la atención.

Una de ellas es Marcel Ruiz. El mediocampista viene mostrando un buen nivel bajo la conducción de Nacho Ambriz en Toluca y de esta manera se ha ganado un lugar en la nómina de Cocca, que apunta a realizar un recambio generacional de manera progresiva en el Tri.

Sin embargo, el talento del conjunto escarlata fue el primer sorprendido por su convocatoria a la Selección Mexicana. Y es que el propio Ruiz reconoció que se enteró de su llamado de la manera menos esperada: a través del mensaje de un número que no tenía entre sus contactos.

"Justo venía en el coche para llegar a entrenar hace como uno o dos días y me llegó un mensaje de un desconocido, era el ‘profe’ (Diego Cocca) y me marcó ahí mismo para darme la noticia”, reveló el futbolista de los Diablos Rojos en la conferencia de prensa de este viernes.

Feliz por el llamado

Ruiz, además, confesó que se siente muy contento con la convocatoria y espera responder a las expectativas del nuevo director técnico de la Selección Mexicana, donde espera ganarse un lugar importante de cara a este nuevo ciclo mundialista que apenas comienza.

“Muy contento por la oportunidad que se me brinda después de muchos años de trabajo y de esfuerzo. Es algo que siempre había querido. Lo había dicho en todas las entrevistas que me han hecho, siempre he dicho que era uno de mis grandes sueños y pues muy contento”, expresó.