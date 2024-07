El mercado en la Liga MX ha tenido grandes movimientos, y otros que se han frustrado. En ese sentido, Toluca tiene al protagonista de una de las operaciones que, por uno u otro motivo, no ha llegado a buen puerto. Se trata del traspaso de Marcel Ruíz a Europa, el cual finalmente no se concretó.

El joven mediocampista es uno de los jugadores más destacados de la plantilla de Renato Paiva. Es por eso que desde el continente europeo le han echado el ojo con el objetivo de lograr su fichaje. Sin embargo, pese a que hubo una oferta formal, la operación no tuvo un cierre positivo.

La frustrada llegada de Marcel Ruíz a Europa

En rueda de prensa, Marcel Ruíz reveló que tuvo una oferta de Europa, la cual estuvo a detalles de convertirse en traspaso. “Sí hubo una oferta formal, estuvo muy cerca de concretarse, al final no se pudo”, afirmó el joven futbolista de Toluca. La misma era de Toulouse de la Ligue 1 de Francia.

Marcel Ruíz estuvo cerca de llegar a Europa en este mercado (IMAGO)

Y pese a manifestar estar a gusto en los Diablos Rojos, dejó en claro que su deseo en el futuro es el de dar el salto. “Yo estoy muy contento acá, como siempre lo he dicho. Si se me llega a presentar otra oportunidad me gustaría que se diera”, sentenció. Es por eso que, en caso de llegar un nuevo ofrecimiento a futuro, es posible que se concrete.

¿Cuál es el valor de Marcel Ruíz?

Considerando que es un futbolista importante para Toluca, se encuentra bien cotizado. Tal es así que, de acuerdo al prestigioso sitio Transfermarkt, su valor de mercado es de 6 millones de euros, siendo este el más elevado que ha tenido a lo largo de su carrera.

