Mucho se ha hablado durante los últimos meses sobre una posible salida de Marcel Ruiz de Toluca. Sin embargo, la institución escarlata actuó rápido y realizó una inédita cláusula “anti equipos mexicanos” para evitar que, al menos, uno de sus mejores jugadores refuerce a otro equipo del medio local.

No obstante, los rumores han vuelto a aparecer en escena en el actual mercado de fichajes. Al respecto, recientemente se mencionó un supuesto interés de Cruz Azul en el futbolista de 23 años, aunque parece que el mediocampista no abandonará la institución escarlata.

Marcel Ruiz es “clave” para el proyecto de Toluca. (Imago)

En ese sentido, el periodista Carlos Ponce de León diluyó cualquier tipo de especulación y afirmó que Toluca no recibió propuestas por parte de la Máquina, además de que Marcel Ruiz es “clave” para el proyecto de los choriceros.

“Los Diablos no han recibido ofertas y no lo piensan dejar salir, es clave para el proyecto”, escribió el comunicador en X (ex Twitter). De esta manera, Toluca no anotará, por el momento, el nombre de Marcel Ruiz en una lista de bajas, en la cual ya figuran Valber Huerta (Universidad Católica) y Adrián Mora (Atlas).

Marcel Ruiz disputó 18 partidos en el reciente Clausura. (Imago)

Vale destacar que el jugador nacido en Mérida ha disputado 18 partidos en el reciente Clausura, certamen en el cual el conjunto de Renato Paiva llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que cayó ante Chivas. Allí, Ruiz anotó un gol y recibió seis tarjetas amarillas.

¿Cuáles son las altas de Toluca hasta el momento?

Por el momento, Toluca ha cerrado la contratación de un solo futbolista de cara al Apertura 2024 y la Leagues Cup. Se trata de Jesús Gallardo, quien vestirá la playera escarlata luego de su paso por Monterrey.

Jesús Gallardo es, hasta ahora, el único refuerzo de Toluca. (Imago)

Por otro lado, también se sumó el joven Emiliano Freyfeld (20 años) quien arribó a Toluca desde las categorías menores de Pumas UNAM. Sin embargo, la intención de la directiva es que comience adaptándose a las fuerzas básicas para luego, en caso de que Renato Paiva así lo considere, sumarse al primer equipo.