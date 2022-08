En el marco de la presentación de Revelations Cup donde reunirán a diversas selecciones del continente americano en donde México tendrá un papel preponderante, Jaime Ordiales, Director de Selecciones Nacionales, reveló en conferencia de prensa la postura del conjunto mexicano ante la lesión de Jesús "Tecatito" Corona, quien sufrió una ruptura de peroné y ligamentos, situación que mantiene serena al equipo tricolor.

"Son gajes del futbol, ya platiqué con Jesús Corona, está muy triste con esta situación, pero no nos queremos adelantar, el parte médico será posterior a la cirugía que le harán hoy y esperamos no tarde tanto su recuperación, así que esperemos para saber lo que arroja. Es una lesión complicada, pero lo hemos visto en varios jugadores y se han logrado recuperaciones positivas, así que habrá que esperar".

De acuerdo a Ordiales lo que arroje el parte médico post operatorio, pero destacó que piensan esperar lo más posible al futbolista del Sevilla: "Esperemos en Dios que el parte médico permita que Jesús esté con nosotros en el Mundial y lo esperaremos hasta el último minuto, y más al ser un jugador de su calidad, y por ello esperamos que el parte médico arroje buenas noticias, no tiramos la toalla".

Pero por desgracia Corona no es la única mala noticia que se ha dado a conocer en la Selección Mexicana, pues hace unas semanas también se dio a conocer una lesión por parte de Raúl Jiménez, y el día de ayer se reveló que el otro atacante del Tri, Rogelio Funes Mori también había salido tocado del enfrentamiento entre Rayados de Monterrey y Toluca, situaciones que parece no son tan graves y mantienen serenos a los digirentes.

"Raúl se encuentra saliendo esta semana de la lesión que tuvo, incluso ya fue considerado esta semana para poder jugar y esperemos que no vuelva a recaer en mayores lesiones. Mientras que en el caso de Funes Mori esperamos que no sea una lesión seria la de ayer y esperemos que no sea tampoco de mayores consecuencias, pero tenemos fe en que la cosas salgan bien, pero el futbol es así".