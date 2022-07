Tan sólo quedan unos meses para que la Selección Mexicana asista a la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde el equipo de Gerardo “Tata” Martino están en busca de conseguir el tan anhelado quinto partido, pero las expectativas de los expertos y analistas no están tan altas, pues se ha señalado que el conjunto que ha presentado el entrenador argentino no convence del todo y por ello algunos han decidido levantar la mano para ser tomados en cuenta de nuevo.

Tal es el caso de Fernando Navarro, quien a pesar de que no ha sido convocado con la Selección Mexicana desde 2019, el mediocampista del Toluca no pierde la fe en que pueda convencer al estratega sudamericano de que lo una a sus filas de última hora, pues mucho se ha dicho que su lista ya estaría prácticamente definida, pero eso no desanima al exjugador de León, quien asegura que lo que determinará su posible convocatoria será el nivel de juego que muestre en estos meses.

"Lo de la edad queda de lado, cuando en la cabeza tienes metas, hambre de seguir ganando. En mi caso, quiero seguir ganando, ir al mundial, todavía hay tiempo. En un año puedes ganar dos campeonatos", comentó Navarro, quien se encuentra buscando levantar el Campeonato del Apertura 2022 con los Diablos Rojos del Toluca, pues sabe que esa situación puede ser un detonante para que Martino lo vuelva a requerir.

Fernando también aprovechó para revelar en conferencia de prensa que está más que listo junto al resto de pupilos de Nacho Ambriz para enfrentarse al conjunto de las Águilas del América, a quienes se topará a mitad de semana, y realmente no importa el rival sino el salir con la mentalidad de ganar, pues para ellos y el planteamiento del timonel es una obligación desde la Jornada 1 del torneo.

"La obligación cada que entramos a la cancha, es ganar, independientemente del rival, la situación, la jornada. América siempre es un rival que propone, que ataca, que busca el arco rival, igual que nosotros con 'Nacho. Lo importante ha sido la eficacia y la contundencia al frente. La humildad con la que se trabaja día a día, son entrenamientos que nos exigimos entre nosotros al cien por ciento", sentenció el jugador choricero.