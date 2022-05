Si se lleva a cabo la presentación oficial de Héctor Herrera con el Houston Dynamo, el timonel de México reveló que no podría estar en este torneo.

La Selección Mexicana tendría una baja sensible para Nations League, reveló el Tata Martino

La Selección Mexicana ya se alista para los compromisos que tiene en puerta de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde el conjunto tricolor no sólo tendrá enfrentamientos de preparación sino también encarará el torneo de Nations League, en el cual podría no contar con una de sus figuras más importantes, así lo señaló en conferencia de prensa el timonel de la escuadra tricolor, Gerardo “Tata” Martino.

+ VER EN VIVO AQUÍ: MÉXICO VS. NIGERIA

“Vamos a ver cómo llega Héctor Herrera para el juego ante Uruguay, pero contra Ecuador seguro estará. Para la Nations League dependerá de la presentación con su club”, señaló el entrenador sudamericano, pues esta situación se debería a la comparecencia del futbolista mexicano con su nuevo club, el Houston Dynamo de la MLS, después de que a inicios de este año se revelara que dejaría al Atlético de Madrid.

Esta situación no tendría muy contento al timonel del equipo azteca, pues no está iniciando con el pie derecho esta etapa del Tri, ya que para el duelo amistoso ante Ecuador también tendría algunas bajas importantes y prácticamente jugaría México con el equipo “B”. Pero esta situación no merma el ímpetu de Martino, quien destacó que la gira en Estados Unidos será más que fructífera.

“Debemos de seguir insistiendo en nuestro estilo de juego y recuperar el nivel que perdimos desde mediados del año pasado”, concluyó el entrenador de México, destacando que con ello mejorarán el nivel mostrado en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, donde tanto aficionados como medios de comunicación dudaron por algunos momentos que consiguieran sin contratiempos su boleto a la justa mundialista.

Ahora el conjunto mexicano ya está en Dallas, Texas donde Herrera no tendrá actividad para el partido que tienen en puerta este sábado ante Nigeria, pero Martino confía en que podrán lograr un buen resultado y de ahí seguir con una buena racha para sus siguientes compromisos ante Uruguay, Ecuador, Surinam, Jamaica y Paraguay, estos últimos tres ya serían parte de la Liga de Naciones de la CONCACAF.