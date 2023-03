La Selección Mexicana logró clasificar al Final Four de la Liga de Naciones Concacaf 2023 luego de empatar 2 a 2 frente a Jamaica en el Estadio Azteca. A pesar del resultado y de que Diego Cocca comenzó su mandato con el pie derecho, el público repudió al equipo. Esto se debe a que el Tri no mostró un gran rendimiento y casi caen ante los 'Reggae Boyz'.

La realidad es que la Selección Mexicana quedó muy herida luego del Mundial de Qatar. Por lo tanto, hay un malestar generalizado alrededor del equipo nacional. Pero además, se le sumó el hecho de que Cocca decidió convocar a futbolistas que parecían haber cumplido un ciclo. Entonces, esta sucesión de hechos generó que la afición se pronuncie de manera categórica.

La dura declaración de Ricardo Ferretti contra la Selección Mexicana

Evidentemente, esta situación despertó una gran polémica debido a que los futbolistas esperaban el apoyo del público y se vieron sorprendidos con su reacción. A su vez, varios protagonistas del futbol mexicano también dieron su opinión. Uno de ellos fue Ricardo Ferretti, quien actualmente dirige a Cruz Azul pero que tuvo un paso por el Tri.

"Ahora todo está destrozado, están queriendo enderezar el rumbo de una cosa que terminó mal y esto va a tardar. Este proceso va a costar, y cuando no se tienen resultados, la cosa se complica. Ustedes (la prensa) tienen que hacer su trabajo, tienen que opinar. Si el aficionado no tiene un criterio adecuado, se puede dejar influenciar, pero tiene derecho a exigir, a manifestarse", expresó el 'Tuca' Ferretti.

Lo concreto es que hasta el propio Diego Cocca confesó que no quedó contento con el rendimiento de su equipo en los últimos 2 partidos. Aún así, el argentino cumplió su objetivo y clasificó al Final Four de la competencia, por lo que no todo es negativo. Asimismo, el 19 de abril tendrá una oportunidad de redimirse ya que se enfrentarán a Estados Unidos en un duelo amistoso.