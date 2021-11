La Selección Mexicana de Futbol vivió un pésimo andar en la doble fecha del Octagonal Final correspondiente a las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. El Tricolor se llevó dos duros golpes de las canchas de Estados Unidos y Canadá, colocándose en la tercera posición de la tabla igualado en puntos con Panamá, hoy ubicado en repechaje.

La mala actuación del equipo nacional trajo descontento en los aficionados y críticas hacia Gerardo Martino y algunos jugadores. Sin embargo, algunos de ellos sobrepasaron el límite y se dedicaron a realizar repudiables amenazas, algo que primero vivió la esposa de Luis 'Chaka' Rodríguez y ahora le tocó a la pareja de Guillermo Ochoa.

A través de su cuenta de Instagram, Karla Mora, esposa de Paco Memo, exhibió las agresiones recibidas por parte de un individuo que la amenazó con matarla y violarla si es que el guardameta del América no dejaba de jugar con México. "Dile a tu pendejo que ya no juegue con la Selección, sino toca matarte y violarlos a ti y a tu familia", escribió el agresor.

La pareja del histórico cancerbero tapó el resto de los improperios con un mensaje de opinión propia: "El odio no nos lleva a nada bueno. Es un deporte, a veces se gana y a veces se pierde. (...) Calma que falta camino por recorrer y estoy segura que les darán muchas alegrías a México. Mejor trabajen y ocúpense por el bien de sus familias y seres queridos".

Las amenazas al Chaka Rodríguez y su familia

El futbolista mexicano de Tigres también recibió amenazas en su cuenta personal: "Pu%$ tronco de mier%$ ya aléjate de la Selección Mexicana, si no va a tocar matar y violar a tu pu%$ madre, a tu esposa y a tus hijos. Ahí luego te los mando en bolsas negras. Pinche muerto de mier%$", le escribió el desubicado usuario.

Al no obtener respuesta por parte del lateral, no tuvo mejor idea que escribirle a su esposa, también por Instagram. "Que tu pendejo no me contesta. Hazme una cita así le digo en persona que es un pendejo al igual que su bastarda familia. Pero haz la cita de verdad no hables por hablar pendeja que así son ustedes", fueron algunas de las palabras.