La Selección Mexicana conoció este viernes su destino para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Polonia, Argentina y Arabia Saudita serán sus rivales en el Grupo C, un sector que se antoja complicado por tener que competir con una selección europea de buen nivel y una potencia internacional como la Albiceleste.

Pese a eso, está el antecedente positivo de lo sucedido en Rusia 2018, donde el Tricolor partía como víctima y terminó por conseguir un resultado histórico frente a Alemania, que llegaba a esa edición del certamen como vigente campeón del mundo tras lo hecho en Brasil 2014. Este momento fue recordado por el entonces director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, Guillermo Cantú en charla con Bolavip México.

“Cuando ves que te toca el campeón del mundo, madre santa. Por dentro dices: ‘¡Ay wey!’. Terminó el sorteo y me acuerdo que platicábamos el Profe Osorio y yo y me dice: ‘No nos tocó Francia’, pero nos tocó Alemania. La verdad fue una bendición porque nosotros nos preparamos muchísimo mejor que Alemania por obvias razones. La manera en que Osorio y su cuerpo técnico prepararon todo el camino para enfrentar a Alemania fue espectacular, son de las cosas que me llevo como una satisfacción grandísima porque además se dieron las cosas más o menos como se planearon gracias a la colaboración de muchos, porque incluso estuvo ayudándonos el ITAM con tendencias y patrones que le ayudaron al Profe Osorio y su cuerpo técnico a planear muy bien ese partido, sobre todo ese partido porque era el primero y era super importante. Queríamos sorprenderlos y enfrentarlos de entrada era más fácil esa sorpresa que si juegas con ellos en el segundo o tercer partido”, compartió.

Al momento que se dio a conocer que los teutones serían el primer rival del Tricolor en Rusia, Cantú rememoró que hasta el entonces presidente de la Federación polaca se burlo de ellos por tener que encarar ese partido, mismo que a la larga resultó histórico para el representativo nacional.

“Si tú haces la probabilidad, dependiendo de los candados te queda un octavo, sobre todo estando en el bombo 2. Por azares del destino y la participación de México en los últimos años estamos en el bombo 2 y seguro te va a tocar uno del bombo 1, puedes escoger o desear, pero al final te va a tocar uno de esos. Me acuerdo que no queríamos que nos tocara Francia y obviamente tratar de evitar a Alemania; cuando nos tocó Alemania, al final me acuerdo que el presidente de la Federación de Polonia, Boniek -un delantero espectacular- se burlaba de nosotros, decía: ‘les tocó Alemania, jajaja’. De entrada, nadie quiere enfrentar a los más grandes por más que digas que al Mundial vas y el que te toque, pero si puedes elegir, ojalá no te toque el más fuerte para arrancar, pero al final creo que fue bueno para México en ese sentido”, expresó.

Para poder vencer a Alemania, trataron de tener cubiertos todos los aspectos de los futbolistas, incluso su descanso. Así lo dijo Cantú al recordar como instalaron chips para monitorear el sueño de los futbolistas por las noches, saber cuanto y como descansaban. No dejaron ningún cabo suelto.

“Termina el sorteo y te vas a dormir si puedes dormir. Luego empiezas a pensar cosas que empiezas a plasmar al día siguiente cuando te reúnes otra vez, pero el trabajo en si ya traes algunas ideas y después las confrontas con el aparato deportivo y operativo, hay muchos involucrados. Todo el tema de logística es muy importante, los consultores que puedes contratar para resolver cosas específicas; desde el sueño, el descanso, la recuperación, todas esas cosas que se han incorporado últimamente en las diferentes ligas top, también las Selecciones lo adoptan. Pusimos un chip para medir como dormían y que había que hacer. Todas esas cosas que son pequeños detalles que te pueden dar algo de diferencia al final. Es muy interesante, esa parte es padrísima, pero se habla poco de eso porque no es lo más importante de lo que quisiera saber la gente, son temas internos que tratas de resolver en beneficio del desempeño del equipo”, apuntó.

HICIERON HISTORIA

Lamentablemente para México, aquel Mundial terminaron eliminados en Octavos de Final y el quinto partido se quedó en mera ilusión; sin embargo, Guillermo Cantú no tiene la menor duda de que hicieron historia por ganarle a Alemania por primera vez en la historia de los mundiales para el Tricolor.

“Se hizo historia, lo que pasa es que no se hizo la que nosotros queríamos en nuestro esquema, pero se hizo historia. Cuando era muy joven veía Argentina 78 que nos tocó Alemania y nos hizo seis y este partido fue la primera vez que le ganamos a Alemania en una Copa del Mundo. La evolución que ha tenido de 1978 al 2018 es abismal. Todavía tenemos un margen para mejorar y ser verdaderamente aspirantes al título, ese tramito pequeño que queda es muy empinado. Hoy somos animadores protagonistas”, cerró.