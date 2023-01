Los últimos días se han transitado con cierto lamento en la Federación Mexicana de Futbol debido a que dos entrenadores de amplio recorrido internacional que interesaban para suceder a Gerardo Martino en El Tri han tomado otros rumbos. Uno de ellos es Marcelo Bielsa, con quien las conversaciones no habrían llegado a buen puerto y ahora es candidato principal a dirigir al Evertón inglés. El otro es Roberto Martínez, quien se desvinculó del seleccionado belga tras el Mundial pero que ya le dio el sí a la Selección de Portugal, dicen que porque en México no se pisó el acelerador para su contratación.

El panorama a futuro no pinta bien, porque los seleccionados juveniles no han logrado la clasificación a los Mundiales de cada categoría y porque tampoco habrá represenación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024. Por ser la Selección Mexicana anfitriona de la próxima Copa del Mundo, junto a Estados Unidos y Canadá, tampoco disputará las Eliminatorias de la Concacaf. Y ni que hablar de las falencias que pueden encontrarse en el desarrollo de las competiciones domésticas, donde abundan los extranjeros que quitan espacio a los talentos jóvenes nacionales y se ha perdido competitividad por la falta de un sistema de ascensos y descensos.

En base a todo esto, el periodista Rubén Rodríguez, que siguió de cerca al Tri durante su brevísima participación en el Mundial de Qatar, expuso en la mesa de La Última Palabra, de Fox Sports, por qué razón a la Selección Mexicana no podrían salvarla ni Jürgen Klopp ni Josep Guardiola, considerados como dos de los mejores entrenadores del mundo.

"Puedes traer a Jürgen Klopp, Josep Guardiola, pero la FMF no tiene una estructura deportiva. Aquí señalamos lo que han hecho. ¿Lo único? Dinero. Fíjate en la afición, la decepción que les está generando su Selección. Es el peor momento en la historia del futbol mexicano. Sin credibilidad, sin resultados, con una liga mediocre; eso es el futbol mexicano”, sostuvo.

Entre los entrenadores que mejor conocen la idiosincracia del futbol mexicano, mucho más terrenales que los candidatos anteriores, la elección parece girar en torno a los nombres de Guillermo Almada y Miguel Herrera. En este apartado, quien no se mostró conforme fue Alex Blanco. "Técnico de moda es el técnico que gana y trabaja bien. Se está cometiendo el mismo error. No se trata de nombres. No estoy diciendo que sea mal técnico. El técnico de moda fue Miguel Herrera cuando lo tomó de bomberazo”, manifestó.