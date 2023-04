Los tres mundiales disputados con el Tri, en Francia 1997, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, hacen que Cuauhtémoc Blanco sea una voz autorizada para hablar de la Selección Mexicana. El icónico atacante analizó la realidad del combinado nacional tras el inicio de una nueva etapa con Diego Cocca al mando.

Cuauhtémoc Blanco fue muy duro con los futbolistas de la Selección Mexicana, al afirmar: "Creo que les falta corazón, hambre y lo que siempre he dicho, lo que se necesita en una cancha: pantalones. Yo creo que eso se ha perdido, y hoy por hoy tú ves a la Selección y la verdad que si yo estuviera ahí no sabes lo que haría con los jugadores: "a correr hijo, que aquí no hay estrellitas", señaló.

El ídolo americanista y emblema de la Liga MX, Cuauhtémoc Blanco, considera que los futbolistas no se brindan al máximo una vez logran hacerse un nombre: "Lo más importante es la humildad, porque cuando llegan a ser grandes futbolistas pierden el piso".

Como ejemplo, Cuauhtémoc puso un ejemplo de la Premier League: "Vean un partido Liverpool vs. Manchester City, ahí todos corren, ahí no hay estrellas. Eso es lo que les debemos enseñar a todos los futbolistas mexicanos, que hoy por hoy el que no corre, no puede jugar. Y él hambre de seguir teniendo éxitos", insistió el hoy gobernador de Morelos.

Se considera el mejor en la historia de la Selección Mexicana

Por otro lado, días atrás le consultaron a Cuauhtémoc Blanco si se ubicaba un escalón por debajo de otros nombres como Chicharito Hernández o Hugo Sánchez: "¿Cómo crees? Yo me siento mucho mejor que ellos, así te lo digo, mucho mejor, aunque ellos hayan jugado en varios equipos. Eso no lo digo yo, lo dice la gente", aseguró.