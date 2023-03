El delantero mexicano espera volver a la Selección Mexicana, luego de no ser tomado en cuenta por Gerardo Martino.

La Selección Mexicana vive una nueva etapa bajo la conducción de Diego Cocca, quien debe iniciar un proceso de recambio generacional para el Mundial 2026; sin embargo, hay viejas figuras que podrían volver a vestir los colores del Tri...

Uno de ellos es Javier Hernández. Luego de los rumores que circularon al respecto durante las últimas horas, el propio Chicharito reconoció contactos con Cocca para volver a una convocatoria tras ser ignorado por el Tata Martino.

"Yo recibí una llamada hace tres semanas de Diego Cocca para informarme que al igual que yo y todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y todo iba a depender de nuestro nivel futbolístico y de las decisiones que él tome", dijo en la presentación de 100 ladrillos.

En ese sentido, el delantero del LA Galaxy agradeció el acercamiento con el nuevo director técnico de la Selección Mexicana y reconoce que ahora debe trabajar con su club para ganarse el puesto de cara a las próximas competencias.

“Le agradecí la atención por esa llamada y me reiteró que no nada más fue conmigo, que todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que ese lugar no los tenemos que ganar”, expresó el experimentado delantero mexicano.