La espera terminó. Diego Cocca acabó con el suspenso y presentó su lista de 34 convocados para afrontar, con la Selección de México, las últimas dos jornadas de la fase de grupos de la CONCACAF Nations League. El argentino sorprendió con decisiones y demotró mano dura con varias ausencias.

Al bicampeón con Atlas se lo vio dispuesto a evaluar las situaciones de los elementos elegibles para representar al combinado azteca y hasta se animó a "presionar" a Alejandro Zendejas con respecto a la resolución sobre su futuro a nivel internacional. Quiere futbolistas comprometidos y lo dejó en claro...

Como si fuera poco, y de acuerdo a a información que brindó Raoul Ortíz, el Tri se privará de utilizar a uno de los jugadores más históricos que estaba dentro del plantel conducido por Gerardo Martino. Pero esta vez no fue por decisión del entrenador sino por una cuestión ligada directamente al propio centrocampista.

Andrés Guardado, el desertor de Diego Cocca

"Estaba considerado. Hablaron alrededor de una hora, de todo. Él decidió no venir, situación que ya estaba comunicada desde Qatar. No es que lo cepillaron por su edad", publicó el periodista de TNT Sports. Es por eso que el volante de 36 años, que milita en el Real Betis, ya no vestirá la playera de México.

Otras ausencias en la convocatoria

Sin contar a los elementos que están lesionados (como Chicharito Hernández, Jesús Corona y Alexis Vega), jugadores como Héctor Herrera, Rogelio Funes Mori, Pocho Guzmán y Marcelo Flores no fueron tenidos en cuenta. De todos modos, Diego Cocca anunció que su decisión no es irreversible.