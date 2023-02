Muchos son los futbolistas mexicanos que se están relacionando con el futbol de Europa y no solo hablamos de los consagrados, sino también de los jóvenes que son exportados o cuentan con nacionalidad y ya han crecido bajo protección de instituciones deportivas del Viejo Continente.

Tal es el caso de Alex Padilla, portero de 19 años nacido en Zarautz, España, pero que cuenta con nacionalidad mexicana gracias a su madre, quien se desempeña para nada menos que el Athletic Club de Bilbao, club al que arribó en 2019 y con el que ya se ha entrenado o participado para el primer equipo.

El guardameta comenzó a sonar en territorio de México en 2021, cuando con 18 años se entrenó con el equipo principal de los Leones previo a un encuentro contra Real Madrid. En julio del año pasado por fin se dio su debut en un amistoso internacional contra Bochum de la Bundesliga, para luego participar en otros amistosos de pretemporada.

Este cancerbero del que se hablan maravillas ya ha sido convocado en encuentros de la Selección Española Sub 19 y Sub 20, lo cual aún no lo amarra a dicha federación y le permite a México poder luchar por él. Sin ir más lejos, desde la Selección Nacional lo tendrían en el radar y existiría una manera concreta de que pudiera jugar para los aztecas.

De acuerdo a información de Julio Teodoro para Jóvenes Futbolistas MX, desde interior de la estructura de Selección siguen a Alex Padilla desde hace unos dos años y le abren las puertas, aunque de la única manera que podrían convocarlo sería con un llamado de la Selección Mayor, a la cual elevarían este caso para que sea evaluado su caso. Y es que el equipo de Diego Cocca será el único que cuente con participación oficial este año, pues no habrá competencias relacionadas al olimpismo o la Sub 20. ¿Se logrará?

Siendo su club habitual el Basconia, equipo filial del gigante vasco, parece muy difícil para Padilla contar con participación importante en el Athletic Club, ya que compite con porteros de la talla de Unaí Simón y Aguirrezabala, por lo cual no sería extraño verlo cedido proximamente a otra institución.